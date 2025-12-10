María Corina Machado salió de Venezuela con la ayuda de miembros del régimen chavista y de EE.UU., según Bloomberg

La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, salió en secreto de Venezuela con el objetivo de llegar a Oslo para recibir su galardón, pero condiciones meteorológicas adversas retrasaron su viaje y la obligaron a ausentarse de la ceremonia del miércoles, según una persona familiarizada con los hechos citada por Bloomberg.

De acuerdo al medio estadounidense, Machado abandonó el país el martes con asistencia de algunos miembros del régimen de Nicolás Maduro y de la administración estadounidense, de acuerdo con la fuente, que solicitó anonimato por la sensibilidad de la información.

Bloomberg apunta que algunos funcionarios de EE.UU. interpretan esta colaboración como indicio de disposición a cooperar en un eventual escenario de transición de poder.

La líder opositora, que permanecía en la clandestinidad desde agosto de 2024 tras amenazas del gobierno, partió en barco hacia Curazao, isla caribeña neerlandesa ubicada a unos 64 kilómetros de la costa venezolana y que cuenta con una pequeña base militar estadounidense, una información que ya había sido revelada más temprano por el Wall Street Journal.

El trayecto se vio demorado varias horas por mal tiempo y mar gruesa, lo que impidió su llegada oportuna a Noruega, dice la nota informativa de Bloomberg.

Su hija, Ana Corina Sosa Machado, aceptó el premio en su nombre durante la ceremonia, y dio el discurso de aceptación en representación de su madre.