Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

María Corina Machado salió de Venezuela con la ayuda de miembros del régimen chavista y de EE.UU., según Bloomberg

Fotografía sw María Corina Machado durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz este miércoles en Oslo.
Fotografía sw María Corina Machado durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz este miércoles en Oslo. | Fuente: EFE
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Una fuente anónima reveló al medio estadounidense detalles del escape secreto de la Nobel de la Paz hacia Oslo, facilitado por actores inesperados, en medio de retrasos climáticos que la impidieron llegar a la ceremonia.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, salió en secreto de Venezuela con el objetivo de llegar a Oslo para recibir su galardón, pero condiciones meteorológicas adversas retrasaron su viaje y la obligaron a ausentarse de la ceremonia del miércoles, según una persona familiarizada con los hechos citada por Bloomberg.

De acuerdo al medio estadounidense, Machado abandonó el país el martes con asistencia de algunos miembros del régimen de Nicolás Maduro y de la administración estadounidense, de acuerdo con la fuente, que solicitó anonimato por la sensibilidad de la información.

Bloomberg apunta que algunos funcionarios de EE.UU. interpretan esta colaboración como indicio de disposición a cooperar en un eventual escenario de transición de poder.

La líder opositora, que permanecía en la clandestinidad desde agosto de 2024 tras amenazas del gobierno, partió en barco hacia Curazao, isla caribeña neerlandesa ubicada a unos 64 kilómetros de la costa venezolana y que cuenta con una pequeña base militar estadounidense, una información que ya había sido revelada más temprano por el Wall Street Journal

El trayecto se vio demorado varias horas por mal tiempo y mar gruesa, lo que impidió su llegada oportuna a Noruega, dice la nota informativa de Bloomberg

Su hija, Ana Corina Sosa Machado, aceptó el premio en su nombre durante la ceremonia, y dio el discurso de aceptación en representación de su madre. 

Ana Corina Sosa, hija de Machado, habla tras aceptar el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre.
Ana Corina Sosa, hija de Machado, habla tras aceptar el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre. | Fuente: EFE

Ni la Casa Blanca ni el gobierno venezolano respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios respecto a la información revelada por la fuente, indicó Bloomberg

Fuentes de Bloomberg indican que Caracas probablemente desmentirá la versión, al sostener que conocía el paradero de Machado.

La salida de Machado genera posturas a favor o en contra respecto a su conveniencia en la lucha contra el régimen chavista. Varios seguidores de Machado consideran que un retorno exitoso podría consolidar su liderazgo en Venezuela, mientras que un bloqueo al regreso la expondría al exilio, como ha ocurrido con otros opositores.

Machado, figura central de la oposición, se ocultó tras las elecciones de julio de 2024, en las que Edmundo González -su sustituto tras su inhabilitación- obtuvo la mayoría de votos según registros independientes. El Comité Nobel reconoció su labor por los derechos democráticos y una transición pacífica en Venezuela.

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
María Corina Machado Premio Nobel de la Paz Venezuela Nicolás Maduro

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA