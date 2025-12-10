María Corina Machado salió de Venezuela en barco para intentar llegar a la ceremonia del Nobel, reveló The Wall Street Journal

La líder opositora venezolana María Corina Machado salió del país en barco hacia la isla de Curazao para intentar llegar a Oslo (Noruega) y asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, según reveló este miércoles el medio estadounidense The Wall Street Journal.

Machado habría partido de su país de origen este martes, un día antes de la ceremonia de premiación, con destino hacia la isla caribeña ubicada a 80 kilómetros de las costas venezolanas, según informaron funcionarios estadounidenses al mencionado diario.

La lideresa de la oposición pudo salir de Venezuela con el apoyo de sus aliados, quienes mantuvieron oculta la operación para salvaguardar su seguridad, informó el medio.

Pese a los esfuerzos, María Corina Machado no pudo llegar a la ceremonia de entrega del Nobel. En su lugar, su hija, Ana Corina Sosa, fue la encargada de recibir el prestigioso galardón y leer su discurso.

"Venezuela volverá a respirar. Abriremos las puertas de las cárceles y veremos salir al sol a miles de inocentes que fueron encarcelados injustamente", señaló Sosa en parte de su discurso en nombre de su madre.

La galardonada con el Nobel de la Paz de este año vive en Venezuela en la clandestinidad desde hace 16 meses para evitar ser encarcelada por el Gobierno de Nicolás Maduro.

María Corina Machado prometió llegar a Oslo

Más temprano, María Corina Machado lamentó no llegar a Oslo a tiempo para participar en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz; sin embargo, confirmó que se encuentra de camino y llegará a la capital de Noruega.

"Nos sentimos muy emocionados y honrados. Por eso me entristece y lamento mucho decirte que no podré llegar a tiempo a la ceremonia, pero estaré en Oslo y estoy de camino a Oslo en este momento", afirmó la líder opositora venezolana en una llamada telefónica con el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

Por su parte, su hija Ana Corina Sosa señaló que en “unas horas” podrá abrazar a su madre en Oslo tras recibir el galardón. Asimismo, indicó que la intención de su progenitora es regresar “muy pronto” a Venezuela.

"Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses", apuntó.