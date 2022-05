El premio Nobel mostró sus preferencias por la reelección del actual mandatario de Brasil | Fuente: AFP

Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura 2010, opinó este miércoles sobre las elecciones que se celebrarán en octubre próximo en Brasil y apuntó que, pese a “las payasadas” del actual mandatario, el ultraderechista Jair Bolsonaro, prefiere un triunfo suyo sobre el aspirante, Luiz Inácio Lula da Silva.

El escritor ofreció una charla en Montevideo invitado por el ‘think tank’ Centro de Estudios para el Desarrollo (CED, liberal), en la que disertó sobre la actualidad en los países de América Latina, entre ellos Brasil.

“El caso de Bolsonaro es muy difícil. Las payasadas de Bolsonaro son muy difíciles de admitir para un liberal. Ahora, entre Bolsonaro y Lula, yo prefiero a Bolsonaro. Con sus payasadas, no es Lula”, comentó Mario Vargas Llosa sobre el que fue presidente brasileño entre 2003 y 2010 y que se opondrá al actual mandatario en los próximos comicios de octubre.

El autor de 'La fiesta del chivo' apuntó que “hay una especie de enamoramiento de Lula, sobre todo en Europa”, pero recordó que el expresidente brasileño “estuvo preso” y los jueces lo condenaron “por ladrón”.

Vargas Llosa insistió en que Bolsonaro “no es un candidato que despierte nuestro entusiasmo”, si bien solo emitió una crítica profunda hacia él al hablar de su negación a las vacunas contra el COVID-19, enfermedad que acaba de padecer el también ganador del Premio Cervantes 1994.

“Es un disparate, es absurdo enfrentarse de la manera en que lo ha hecho. Me parece una absoluta irresponsabilidad”, dijo.



Según la última encuesta divulgada en Brasil, la ventaja que Lula da Silva tiene en los sondeos de intención de voto para octubre cayó seis puntos porcentuales en tres meses.

Pese a que el líder socialista continúa como el gran favorito y aún encabeza los sondeos con una amplia ventaja, la distancia que lo separa del líder ultraderechista y su principal adversario en las elecciones cayó desde 14,2 puntos porcentuales en febrero hasta 8,6 puntos en mayo, según la encuesta publicada por la firma MDA.

Presidente del Senado critica a Bolsonaro por cuestionar fiabilidad de las elecciones

El presidente del Senado de Brasil, Rodrigo Pacheco, ha reprochado este viernes el cuestionamiento del presidente, Jair Bolsonaro, sobre la fiabilidad del sistema electoral de su país, ya que "podría obstaculizar el buen progreso de las instituciones".

"Cualquier cuestionamiento institucional a las instituciones, preguntas que no tienen justa causa y que no tienen evidencia ni legitimidad, son preguntas que no contribuyen y, en consecuencia, pueden entorpecer la buena marcha de las instituciones", ha asegurado Pacheco, perteneciente al Partido Social Democrático (PSD), según el diario O Globo.

(Con información de EFE y Europa Press)