Los duques de Sussex son invitados a los festejos del Jubileo de Isabel II | Fuente: AFP

Los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry, han sido invitados al parecer a participar en los festejos por los 70 años del trono de Isabel II -el Jubileo de Platino-, pero no tendrán ningún papel formal tras abandonar la Casa Real británica en enero de 2020, informa este martes el periódico "The Telegraph".



En caso de que la pareja viaje a Londres en junio, cuando tendrán lugar las celebraciones oficiales por el Jubileo, se espera que los duques participen en algunos eventos familiares, como el tradicional saludo en el balcón del palacio de Buckingham, así como un servicio religioso en la catedral de San Pablo, agrega el periódico.



El Reino Unido celebrará este Jubileo entre el 2 y el 5 de junio, cuando habrá una variedad de eventos, entre ellos fiestas en la calle, con comida y bebida, en distintos barrios del país.

Harry y Meghan, sin protagonismo oficial

Como los duques de Sussex ya no cumplen con compromisos oficiales como parte de la Casa Real, Meghan Markle y el príncipe Harry no tendrán un papel central en estos compromisos oficiales, en los que sí participarán el príncipe Carlos y su esposa, Camilla; los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, y los condes de Wessex, Eduardo y Sofía.



Debido a los problemas que tiene la reina, de 95 años, para movilizarse, no se espera que participe en muchas celebraciones, pero es posible que sea vista con su familia en el saludo desde el balcón del palacio de Buckingham el 2 de junio, dice el diario.



La semana pasada, los duques de Sussex visitaron a la reina Isabel II en el castillo de Windsor, cerca de Londres, de camino a los Países Bajos, donde el sábado inauguraron los juegos deportivos Invictus para veteranos de guerra, según los medios británicos.

EFE