México extraditó a 26 capos del narco a EE.UU.: continuaban delinquiendo desde prisión y buscaban ser liberados con mecanismos legales

México llevó a cabo la extradición de 26 capos del narcotráfico a Estados Unidos, en un operativo realizado ayer, martes, como parte de una cooperación bilateral contra el crimen organizado. Entre los extraditados se encuentran figuras clave como Abigael González, alias 'El Cuini', del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y Servando Gómez, 'La Tuta', líder de los Caballeros Templarios.

La decisión, tomada por motivos de seguridad nacional, responde a la continuidad de actividades delictivas desde prisión y a intentos de los reos por obtener beneficios legales para su liberación.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que la extradición fue una decisión soberana, basada en la seguridad del país y no en solicitudes extranjeras.

Durante su conferencia matutina de hoy, la mandataria explicó que el traslado se fundamentó en análisis del Sistema Nacional de Inteligencia y del Consejo Nacional de Seguridad.

Esta acción no está vinculada al acuerdo de seguridad bilateral con Estados Unidos, que ha sido clave para evitar aranceles del 30% a productos mexicanos.

México dice que entrega de narcos a EE.UU. fue una decisión "soberana" y por seguridad | Fuente: EFE

Narcos dirigían actividades ilícitas desde la cárcel

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que los 26 reos continuaban dirigiendo actividades ilícitas desde prisión, utilizando visitas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de intimidación.

Además, algunos buscaban traslados a penales de menor seguridad o liberación anticipada mediante recursos legales, lo que representaba un riesgo para la seguridad pública.

En ese sentido, el gobierno mexicano subrayó que la extradición busca proteger a las víctimas de delitos como extorsión y homicidio, evitando que los capos continúen operando desde prisión.

Además de 'El Cuini' y 'La Tuta', entre los extraditados destacan Juan Carlos Félix Gastélum, 'El Chavo Félix', yerno de Ismael 'El Mayo' Zambada, y Pablo Edwin Huerta, 'El Flaquito', del Cártel de Tijuana.

Otros nombres incluyen a Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta, vinculados a Los Chapitos, y Abdul Karim Conteh, acusado de tráfico de migrantes.

Estos criminales enfrentan cargos en Estados Unidos por narcotráfico, secuestro, lavado de dinero, uso ilegal de armas y asesinato, entre otros delitos.

El Departamento de Justicia estadounidense aseguró que los procesará en tribunales de Nueva York, California y el Distrito de Columbia, con penas máximas de cadena perpetua para la mayoría. Además, las autoridades mexicanas indican que Estados Unidos se comprometió a no pedir sentencias de pena de muerte para los extraditados.

La operación del martes se suma a la extradición de 29 narcotraficantes en febrero de 2025, que incluyó a Rafael Caro Quintero y los exlíderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales.

Operativo de alta complejidad

El traslado, ejecutado ayer involucró a 988 elementos del Gabinete de Seguridad, 90 vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional, y 11 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que el proceso respetó los derechos fundamentales de los reos y se apegó a la Ley de Seguridad Nacional, la Constitución y la Convención de Palermo.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) calificó la extradición como un “paso significativo” para desmantelar cárteles designados como organizaciones terroristas extranjeras, como el CJNG, el Cártel de Sinaloa y Los Zetas. Terrance Cole, administrador de la DEA, resaltó el trabajo conjunto con las fuerzas mexicanas.

Por su parte, el embajador estadounidense Ronald Johnson elogió la “valiente cooperación” de la administración de Sheinbaum, destacando el impacto de esta acción contra la violencia y la impunidad.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, afirmó que esta extradición refleja los esfuerzos de la administración Trump para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales, asegurando que los 26 enfrentarán “graves consecuencias” por sus delitos.

