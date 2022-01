Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. | Fuente: EFE

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este jueves desde Palacio Nacional que está saliendo de la COVID-19 gracias a remedios caseros para superar el padecimiento, en un mensaje ofrecido mientras mantenía una reunión con dos secretarios de su gabinete.



"Me da mucho gusto comunicarme con ustedes para compartir mi satisfacción de que voy saliendo del covid", dijo en una transmisión en directo desde su canal de YouTube, donde estuvo acompañado del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ambos portando mascarilla.



El mandatario, quien dio positivo a COVID-19 el pasado lunes, dijo que su recuperación servía para dar un mensaje "alentador" y comprobar "en carne propia" que la variante ómicron "no tiene la letalidad, la peligrosidad de la variante anterior, de la llamada delta".



Señaló que esta nueva variante produce síntomas "muy leves", parecidos a los de una gripe, por ello no tuvo un tratamiento "especial" ya que no presentó fiebre, dolores de cabeza ni falta de oxigenación.



"Todo normal, solo la ronquera (...) y un ardor en la garganta que también ya está menguando", precisó.



Aseguró que esto significa que la pandemia en México va "de salida" e insistió que con ómicron no hay muchos riesgos, pues aunque habrá hospitalizaciones "no vamos a tener fallecimientos".



Asimismo, dijo que para su recuperación no tomó medicamentos especiales, pese a que existen medicamentos antivirales aprobados en México para su utilización de emergencia, pues estos solo están indicados para personas con enfermedades crónicas y gente mayor, por lo que solo se trató "con paracetamol" y remedios caseros.



"Aunque se rían mis adversarios. Cuestionan al doctor (Jorge) Alcocer (el ministro de Salud) porque dijo que Vaporub y sí, cuando yo era niño recuerdo que nos enfermábamos de gripe y mi mamá nos ponía Vaporub en pecho y en las plantas de los pies. (...) Esos remedios y miel con un poco de limón y con eso uno sale adelante", afirmó.



Además, dijo, se deben aprovechar estos remedios entre seres queridos pues "nunca sobran las caricias".



El presidente reconoció que si se hiciera un test covid ahora saldría "positivo", pero aseguró que ya no tiene "síntomas".



El mandatario dio este mensaje desde su despacho en Palacio Nacional y acompañado de dos de sus ministros, situados a varios metros del mandatario y con mascarilla.



Con ellos, dijo, estaba analizando la salida de Citigroup de la banca minorista de México.

Situación covid

El mensaje de López Obrador, llega justo un día después de que México notificara este miércoles 44 187 nuevos contagios de la COVID-19, la mayor cifra durante la pandemia, para un total de 4 214 253 casos.



Además de 190 muertes para llegar a 300 764 decesos, siendo el quinto país del mundo por más muertes por esta causa en números absolutos.



López Obrador apareció el lunes en su conferencia con síntomas de catarro, aunque aseguró que solo era una gripe. Horas después se hizo un test y dio positivo a COVID-19 por segunda vez en un año.



Esto fue una semana después de haber estado en contacto con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien dio positivo unos días antes que el mandatario.

(EFE)





