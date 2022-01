López Obrador se recupera favorablemente de la covid | Fuente: EFE

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, avanza favorablemente en su recuperación tras dar positivo a COVID-19 el pasado lunes y solo presenta síntomas leves, según confirmó este miércoles el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.



“Está estable, continúa su recuperación hasta ahora el estado de su salud es óptimo”, aclaró el funcionario durante la rueda de prensa diaria en el Palacio Nacional.



López Obrador encabezó por segundo día la conferencia matutina del Gobierno, en sustitución del presidente.



El pasado martes, el mandatario apareció en un video desde un despacho para tomarse la temperatura y el nivel de oxigenación frente a la cámara y aseguró que sus síntomas son leves y que los ha tratado con paracetamol.



“Estoy ronco, afónico (...) este mensaje es para informar cómo me encuentro y también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar con el propósito fundamental de que no nos espantemos”, dijo López Obrador en su intervención a distancia.



Aunque todavía no es definitivo, el titular de Gobernación estimó que el presidente regresará a sus actividades presenciales el próximo lunes, es decir, una semana después de su diagnóstico.



López Obrador apareció el lunes en su conferencia con síntomas de gripe, tal y como él reconoció.



Esto fue una semana después de haber estado en contacto con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien dio positivo unos días antes que el mandatario.



A finales de la semana pasada, y pese al positivo de Clouthier, el mandatario mexicano se negó a realizarse el test, porque, según aclaró, no presentaba síntomas, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda lo contrario.



El martes, México notificó ​33 626 nuevos contagios de la COVID-19, la mayor cifra durante la pandemia, para un total de 4 170 066 casos, además de 162 muertes para llegar a 300 574 decesos.​

