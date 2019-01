Detenidos militares sublevados contra Nicolás Maduro. | Fuente: EFE

Las autoridades de Venezuela detuvieron a un grupo de militares que se sublevó este lunes contra el presidente Nicolás Maduro en un comando en Cotiza, en el norte de Caracas, según un comunicado de la Fuerza Armada.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela afirmó que se les aplicará "todo el peso de la ley". Además detalla que los insurrectos conformaban un grupo "reducido" de militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) y les acusa de haber robado un lote de armas de guerra en horas de la madrugada, así como de haber secuestrado bajo amenaza de muerte a cuatro agentes más.



"Durante la detención se logró recuperar armamento robado y en los actuales momentos se encuentran brindando información de interés a los organismos de inteligencia y al sistema de justicia militar, a los sujetos se les aplicará todo el peso de la ley", subrayó la nota publicada por el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino.

Militares detenidos

Según la nota oficial, los insurrectos se dirigieron a un comando de la GNB en la barriada caraqueña de Cotiza, donde encontraron "firme resistencia" por parte de otros agentes y donde las autoridades recuperaron el armamento robado.



Los rendidos "se encuentran brindando información de interés a los organismos de inteligencia y al sistema de justicia militar", en tanto que los cuarteles y sedes militares, siempre según el comunicado oficial, "se encuentran funcionando bajo completa y absoluta normalidad".



"La FANB rechaza categóricamente este tipo de actos, que con toda seguridad están motivados por oscuros intereses de la extrema derecha y son contrarios a las normas elementales de la disciplina militar", agrega la nota firmada y difundida en Twitter por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.





Militares se sublevaron



La sublevación se dio a conocer primero a través de las redes sociales donde circularon varios videos que mostraban al grupo de militares que llamó a los ciudadanos a manifestarse en contra del jefe del Estado.



El Parlamento venezolano, de contundente mayoría opositora, y numerosos países no reconocen la legitimidad de Maduro que juró este mes su segundo mandato que lo mantendrá en el poder hasta el año 2025.



El líder chavista obtuvo la reelección en mayo pasado, en unos comicios señalados de fraudulentos y en los que no participó el grueso de la oposición. Ante ello, el Legislativo ha llamado a la FANB a no reconocer el mandato de Nicolás Maduro y ha prometido dar amnistía a todos los funcionarios que ayuden a "restablecer el hilo constitucional" en el país caribeño.

(Con información de AFP y EFE)