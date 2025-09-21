Últimas Noticias
Ministros israelíes piden la soberanía de Cisjordania tras reconocimiento de Reino Unido, Canadá y Australia a Palestina

Panorama en Cisjordania.
Panorama en Cisjordania. | Fuente: EFE/imagen referencial
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Israel controla gran parte del territorio de la Cisjordania ocupada, donde ha ido ampliando sus asentamientos para colonos judíos o no penalizando la creación de puestos de avanzada, que marcan el inicio de un asentamiento y son ilegales según la legislación israelí.

Algunos de los ministros del Gobierno de Benjamín Netanyahu, entre ellos dos de los más ultraderechistas, exigieron este domingo la soberanía total de la ya ocupada Cisjordania, poco después de que el Reino Unido, Canadá y Australia hayan anunciado de forma oficial que reconocen al Estado Palestino.

"El reconocimiento de Gran Bretaña, Canadá y Australia de un estado 'palestino', como premio a los asesinos exige medidas de respuesta inmediatas: la aplicación inmediata de la soberanía en Judea y Samaria (Cisjordania) y la destrucción total de la autoridad terrorista 'palestina'", escribió en su cuenta de X el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, que vive en un asentamiento ilegal en Cisjordania.

El titular de Seguridad Nacional advirtió de que tiene "la intención de presentar" la propuesta de "aplicación inmediata de la soberanía israelí" en Cisjordania en la próxima reunión del gabinete del Gobierno hebreo.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, se expresó en términos similares a los de Ben Gvir y aseguró que la "única respuesta al paso antiisraelí" de Reino Unido y otros países es también es asumir la soberanía total de Cisjordania y "la eliminación definitiva de la idea insensata de un Estado palestino en la agenda".

"Se acabaron los días en que Reino Unido y otros países determinan nuestro futuro", amenazó.

Para el ministro de Cultura, Miki Zohar, estos anuncios son una muestra de "antisemitismo y de odio a Israel" y también se sumó a la petición de que Israel se anexione los territorios ocupados de Cisjordania.

Israel controla gran parte del territorio de la Cisjordania ocupada, donde ha ido ampliando sus asentamientos para colonos judíos o no penalizando la creación de puestos de avanzada, que marcan el inicio de un asentamiento y son ilegales según la legislación israelí.

La Corte Internacional de Justicia, respaldada posteriormente por la ONU, consideran ilegal cualquier asentamiento israelí en Cisjordania.

Israel controla, además, la entrada y salida de Cisjordania a través de puestos de control militarizados que pueden permanecer horas cerrados.

Una decena de países se espera que reconozcan el Estado palestino en la próxima Asamblea General de la ONU en Nueva York, entre ellos potencias occidentales con gran peso como Reino Unido, Canadá, Australia, Francia y Bélgica.

Israel Cisjordania Reino Unido Canadá Australia

