Reino Unido, Canadá y Australia reconocen formalmente el Estado de Palestina

Aunque ya son casi 150 los países que reconocen en todo el mundo el Estado palestino, entre ellos España, Reino Unido y Canadá se han convertido este domingo en los primeros del G7 en hacerlo, en vísperas de una cumbre para la solución de dos Estados que tendrá lugar en la ONU y que está promovida por Francia y por Arabia Saudita.

Los primeros ministros de Reino Unido, Keir Starmer; Canadá, Mark Carney; y de Australia, Anthony Albanese, han anunciado este domingo el reconocimiento de sus respectivos países al Estado palestino, un simbólico movimiento conjunto que ya habían anticipado en los últimos meses y al que se sumarán en las próximas horas otros siete gobiernos más, incluido el de Francia.

Starmer ha explicado en un vídeo que, ante el "creciente horror" en Oriente Próximo, Reino Unido quiere actuar "para mantener viva la posibilidad de la paz y de una solución de dos Estados", en la que los israelíes puedan vivir junto a "un Estado palestino viable".

"La esperanza de una solución de dos Estados se está desvaneciendo, pero no podemos dejar que esa luz se apague", ha advertido, en un mensaje en el que se ha adelantado a las críticas israelíes para señalar que "esta solución no es una recompensa a Hamás", ya que en opinión de Londres esta organización no tiene cabida en una futura gobernanza palestina.

"Hamás es una organización terrorista brutal" y plantear la solución de dos Estados es, en palabras de Starmer, "todo lo contrario a la visión de odio" que promulga este grupo.

No obstante, también ha tachado de "intolerable" la situación creada por Israel en la Franja de Gaza con la excusa de combatir a Hamás y que se ha traducido en una crisis humanitaria sin precedentes y en un escenario de "devastación". El 'premier' británico ha reclamado el levantamiento de las restricciones a la entrada de ayuda, dentro de un discurso en el que ha expresado su preocupación por el hecho de que las autoridades israelíes hayan "acelerado" la construcción de asentamientos en Cisjordania.

Los primeros países del G7 en dar el paso

"Canadá reconoce el Estado de Palestina y ofrece nuestra alianza para construir la promesa de un futuro pacífico", ha anunciado Carney, en un comunicado en el que ha aludido a la paz tanto de palestinos como de israelíes y en el que, como Starmer, ha resumido algunas de las acciones que han "erosionado" la perspectiva de la solución de dos Estados en los últimos meses, con críticas tanto a Hamás como a Israel.

Así, considera que el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu "trabaja metódicamente para prevenir la perspectiva de un Esado palestino", por ejemplo con la expansión de los asentamientos en Cisjordania o con las violaciones del Derecho Internacional en Gaza. La política declarada por el actual Gobierno israelí es que 'no habrá un Estado palestino'", ha apuntado.

El mandatario canadiense considera que reconocer el Estado palestino "alienta a quienes buscan la coexistencia pacífica y el fin de Hamás" y "en ningún modo legítima el terrorismo ni lo recompensa", como ha vuelto a sostener este mismo domingo Netanyahu en una reunión con otros miembros de su Gobierno. Además, ha añadido Carney, "no compromete en modo alguno el firme apoyo de Canadá al Estado de Israel".

Por su parte, Albanese ha asegurado que Australia "reconoce las legítimas aspiraciones del pueblo de Palestina de tener su propio Estado", con el matiz compartido de que "la organización terrorista Hamás no debe tener ningún papel" en este horizonte "independiente y soberano".

El primer ministro australiano ha enmarcado el paso en un movimiento "coordinado" a nivel internacional para tratar de impulsar la solución de dos Estados y lograr a corto plazo un alto el fuego en la Franja de Gaza y la liberación de todos los rehenes que siguen secuestrados desde los atentados del 7 de octubre de 2023.

Asimismo, ha llamado a elaborar un "plan creíble" que facilite la reconstrucción de la Franja de Gaza y garantice la seguridad de Israel, teniendo en cuenta en este caso que la implicación de los países de la Liga Árabe y de Estados Unidos será "vital", en opinión de Albanese.