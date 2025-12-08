Zelenski descarta ceder tierras a Rusia tras reunión con aliados europeos: ¿Cuál es el estado de las negociaciones para la paz en Ucrania?

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, descartó ceder territorio a Rusia como parte de cualquier acuerdo de paz, tras reunirse este lunes en Londres con los líderes europeos para alinear posiciones ante el plan impulsado por Estados Unidos.

“Según nuestras leyes, el derecho internacional y la moral, no tenemos derecho a ceder nada”, declaró Zelenski tras las consultas con los principales líderes europeos, según informó The Washington Post.

Esta postura firme surge en un contexto de negociaciones estancadas, donde el plan inicial de 28 puntos propuesto por la administración Trump ha sido reducido a 20, eliminando disposiciones consideradas antiucranianas, pero sin resolver disputas clave sobre el Donbás y las garantías de seguridad.

La reunión en el número 10 de Downing Street (residencia oficial del premier británico), presidida por el primer ministro británico Keir Starmer e integrada por el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz, buscó reforzar la unidad occidental frente a la presión de Washington por un compromiso rápido.

Zelenski enfatizó la necesidad de coordinación transatlántica, afirmando que Ucrania planea enviar una propuesta revisada a Estados Unidos el martes de esta semana. Sin embargo, las conversaciones revelan divisiones persistentes, con Europa expresando escepticismo sobre aspectos del plan estadounidense y Rusia manteniendo demandas maximalistas.

Zelenski mantuvo una línea dura contra cualquier cesión de tierras, rechazando específicamente propuestas que involucran intercambios territoriales en el Donbás o la planta nuclear de Zaporizhia.

Reunión en Londres: alineación europea ante las negociaciones

Los líderes europeos reiteraron su apoyo inquebrantable a Ucrania durante la cumbre. “Todos sabemos que el destino de este país es el destino de Europa”, dijo el canciller alemán Friedrich Merz.

El encuentro se centró en temas como la defensa aérea, el financiamiento a largo plazo y el uso de activos rusos congelados para la reconstrucción ucraniana.

Un comunicado de la oficina de Starmer, indicó que los líderes coincidieron en que “ahora es un momento crítico” para aumentar el apoyo a Ucrania y la presión económica sobre Vladimir Putin.

Zelenski calificó el diálogo con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner como “constructivo, aunque no fácil”, y agregó que “algunos temas solo se pueden discutir en persona”, de acuerdo con The Washington Post.

Tras la reunión, Ucrania y sus aliados europeos acordaron intensificar esfuerzos para proporcionar garantías de seguridad sólidas, aunque no se registraron avances significativos en este frente, como señaló Bloomberg.

Posición de Ucrania sobre territorio y garantías de seguridad

Zelenski mantuvo una línea dura contra cualquier cesión de tierras, rechazando específicamente propuestas que involucran intercambios territoriales en el Donbás o la planta nuclear de Zaporizhia.

“Hay visiones de Estados Unidos, Rusia y Ucrania, y no tenemos una visión unificada sobre el Donbás”, declaró Zelenski a Bloomberg News este lunes.

Esta región oriental, parcialmente ocupada por Rusia, sigue siendo el principal obstáculo, con Moscú exigiendo control total y Kiev insistiendo en un alto el fuego en las líneas actuales.

En cuanto a las garantías de seguridad, Zelenski busca compromisos legalmente vinculantes, similares al Artículo 5 de la OTAN, para disuadir futuros ataques rusos. “Hay una pregunta que yo -y todos los ucranianos- queremos responder: si Rusia vuelve a iniciar una guerra, ¿qué harán nuestros socios?”, dijo Zelenski, según Bloomberg.

Europa, por su parte, respalda una paz justa que incluya tales garantías, pero al menos una versión del plan de Trump preveía prohibir la adhesión de Ucrania a la OTAN, lo que genera aprensión en Kiev y las capitales europeas.