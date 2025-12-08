Últimas Noticias
Zelenski descarta ceder tierras a Rusia tras reunión con aliados europeos: ¿Cuál es el estado de las negociaciones para la paz en Ucrania?

Volodomir Zelenski se reunió este lunes en Londres que líderes europeos.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reiteró su rechazo a cualquier concesión territorial en las conversaciones de paz impulsadas por Estados Unidos, tras una cumbre en Londres con líderes de Reino Unido, Francia y Alemania, en medio de avances limitados y presiones crecientes de Donald Trump.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, descartó ceder territorio a Rusia como parte de cualquier acuerdo de paz, tras reunirse este lunes en Londres con los líderes europeos para alinear posiciones ante el plan impulsado por Estados Unidos

“Según nuestras leyes, el derecho internacional y la moral, no tenemos derecho a ceder nada”, declaró Zelenski tras las consultas con los principales líderes europeos, según informó The Washington Post.

Esta postura firme surge en un contexto de negociaciones estancadas, donde el plan inicial de 28 puntos propuesto por la administración Trump ha sido reducido a 20, eliminando disposiciones consideradas antiucranianas, pero sin resolver disputas clave sobre el Donbás y las garantías de seguridad.

La reunión en el número 10 de Downing Street (residencia oficial del premier británico), presidida por el primer ministro británico Keir Starmer e integrada por el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz, buscó reforzar la unidad occidental frente a la presión de Washington por un compromiso rápido.

Zelenski enfatizó la necesidad de coordinación transatlántica, afirmando que Ucrania planea enviar una propuesta revisada a Estados Unidos el martes de esta semana. Sin embargo, las conversaciones revelan divisiones persistentes, con Europa expresando escepticismo sobre aspectos del plan estadounidense y Rusia manteniendo demandas maximalistas.

Reunión en Londres: alineación europea ante las negociaciones

Los líderes europeos reiteraron su apoyo inquebrantable a Ucrania durante la cumbre. “Todos sabemos que el destino de este país es el destino de Europa”, dijo el canciller alemán Friedrich Merz. 

El encuentro se centró en temas como la defensa aérea, el financiamiento a largo plazo y el uso de activos rusos congelados para la reconstrucción ucraniana.

Un comunicado de la oficina de Starmer, indicó que los líderes coincidieron en que “ahora es un momento crítico” para aumentar el apoyo a Ucrania y la presión económica sobre Vladimir Putin.

Zelenski calificó el diálogo con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner como “constructivo, aunque no fácil”, y agregó que “algunos temas solo se pueden discutir en persona”, de acuerdo con The Washington Post.

Tras la reunión, Ucrania y sus aliados europeos acordaron intensificar esfuerzos para proporcionar garantías de seguridad sólidas, aunque no se registraron avances significativos en este frente, como señaló Bloomberg.

Posición de Ucrania sobre territorio y garantías de seguridad

Zelenski mantuvo una línea dura contra cualquier cesión de tierras, rechazando específicamente propuestas que involucran intercambios territoriales en el Donbás o la planta nuclear de Zaporizhia.

“Hay visiones de Estados Unidos, Rusia y Ucrania, y no tenemos una visión unificada sobre el Donbás”, declaró Zelenski a Bloomberg News este lunes. 

Esta región oriental, parcialmente ocupada por Rusia, sigue siendo el principal obstáculo, con Moscú exigiendo control total y Kiev insistiendo en un alto el fuego en las líneas actuales.

En cuanto a las garantías de seguridad, Zelenski busca compromisos legalmente vinculantes, similares al Artículo 5 de la OTAN, para disuadir futuros ataques rusos. “Hay una pregunta que yo -y todos los ucranianos- queremos responder: si Rusia vuelve a iniciar una guerra, ¿qué harán nuestros socios?”, dijo Zelenski, según Bloomberg. 

Europa, por su parte, respalda una paz justa que incluya tales garantías, pero al menos una versión del plan de Trump preveía prohibir la adhesión de Ucrania a la OTAN, lo que genera aprensión en Kiev y las capitales europeas.

El primer ministro británico, Keir Starmer, saluda al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Londres, Reino Unido, este lunes.
El primer ministro británico, Keir Starmer, saluda al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Londres, Reino Unido, este lunes. | Fuente: EFE

Presión de Trump y respuesta del Kremlin

La administración Trump ha intensificado la presión sobre Ucrania, con el presidente Donald Trump acusando a Zelenski de retrasar el proceso.

“Creo que a Rusia le parece bien, pero no estoy seguro de que a Zelenski le parezca bien”, declaró Trump a la prensa antes de participar en los Honores del Centro Kennedy en Washington el domingo. 

Trump agregó que “a su gente le encanta, pero él no lo ha leído”, refiriéndose al plan revisado.

El Kremlin, por su parte, elogió la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que adopta una postura dura hacia Europa y elimina referencias a Rusia como amenaza.

“Los ajustes que estamos viendo, diría yo, son, en muchos sentidos, coherentes con nuestra visión”, dijo el portavoz Dmitry Peskov, según CNN.

Moscú muestra poca disposición a ceder en demandas clave, como el control del Donbás, a pesar de contactos abiertos con Washington.

Tras Londres, Zelenski se dirigió a Bruselas para reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“No hay más tiempo que perder” para asegurar el apoyo financiero a Ucrania, dijo Von der Leyen, refiriéndose a un préstamo respaldado por activos rusos congelados.

Kiev espera una respuesta occidental coordinada, argumentando que solo un frente unido puede forzar concesiones rusas. Zelenski se mostró abierto a una reunión con Trump en Estados Unidos si se presenta la oportunidad.

Avances rusos 

Las negociaciones ocurren en medio de uno de los períodos más difíciles de la invasión rusa, iniciada en febrero de 2022. Las fuerzas rusas avanzan en el este, aprovechando escasez de municiones ucranianas, y continúan bombardeando infraestructura crítica.

Durante el fin de semana, un misil ruso destruyó un centro de distribución farmacéutica cerca de Járkov, el quinto ataque contra instalaciones médicas. Además, Rusia lanzó más de 1600 drones y casi 70 misiles la semana pasada, causando apagones generalizados y dejando a miles sin calefacción ni luz.

Ucrania enfrenta también desafíos internos, con un escándalo de corrupción que llevó a la dimisión del exjefe de gabinete Andriy Yermak y otros funcionarios, consumiendo al gobierno de Zelenski, según apunta The Washington Post.

