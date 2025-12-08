Donald Trump critica a Zelenski por no leer su propuesta de paz para Ucrania

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo que se sentía "un poco decepcionado" porque su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, no ha leído la propuesta de Washington para poner fin al conflicto en Ucrania.

Las declaraciones se produjeron tras varios días de negociaciones en Miami entre autoridades de ambos países, que concluyeron sin avances.

Este lunes, Zelenski se reunirá en Londres con el primer ministro británico Keir Starmer, el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron, para coordinar posiciones europeas.

Paralelamente, la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, viajará a Washington para reunirse con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, en un intento por reafirmar el compromiso con un acuerdo de paz.

Mientras tanto, Moscú continúa sus ataques en Ucrania, donde nueve personas resultaron heridas en las últimas horas, según Kiev.

Trump declaró: "Hemos estado hablando con el presidente Putin y con los líderes ucranianos, incluido Zelenski, y debo decir que estoy un poco decepcionado de que el presidente Zelenski aún no haya leído la propuesta, eso fue hace unas horas", durante un encuentro con periodistas en la alfombra roja de los Kennedy Center Honors.

El plan de Trump

El plan estadounidense, presentado hace unas semanas, contempla que Kiev ceda territorio a Rusia a cambio de garantías de seguridad, aunque estas son poco claras y han generado rechazo tanto en Ucrania como en Europa.

Los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, se reunieron recientemente con Vladimir Putin en el Kremlin, donde Moscú rechazó partes del plan.

Desde su origen, la propuesta ha pasado por varios borradores y ha sido criticada por ser demasiado favorable a Rusia, que invadió Ucrania en febrero de 2022.

Zelenski, por su parte, afirmó que Ucrania seguirá trabajando “con honestidad” para alcanzar una paz real, pese a la falta de avances en las negociaciones.