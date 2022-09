Un abogado hace huelga de hambre en prisión de Nicaragua para ver a sus hijas | Fuente: EFE- Referencial

El abogado Róger Reyes, considerado un “preso político” por organizaciones humanitarias, se encuentra en huelga de hambre en una cárcel de Nicaragua para lograr ver a sus hijas de 3 y 5 años, con quienes no se reúne desde su arresto el 20 de agosto de 2021, informó este domingo su esposa, Fernanda Guevara.



“Róger me manifestó que, si para antes del 20 de septiembre no le concedían visitas con sus hijas, iniciaría una huelga de hambre”, dijo Guevara en un audio distribuido en redes sociales en el que da a entender que ese día su esposo comenzó la protesta.



El abogado "expresó lo desesperado que se sentía por no poder ver ni escuchar a sus hijas, niñas de 3 y 5 años. Esta separación padre-hijas es cruel, violenta los derechos de la niñez y la incomunicación a la que están siendo sometidas mis hijas y su padre es considerada tortura”, refirió Guevara.



Reyes, abogado del líder opositor preso Félix Maradiaga, también en prisión, y miembro de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, fue condenado en marzo pasado a 10 años de prisión por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.

Opositores de Daniel Ortega

Forma parte de un grupo de más de 40 opositores al Gobierno de Daniel Ortega capturados en una ola de arrestos en el contexto de las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que el líder sandinista obtuvo una cuestionada reelección.



Entre las restricciones denunciadas por los familiares de los convictos está la prohibición de contacto con sus hijos menores de edad, incluyendo visitas, cartas, dibujos, fotografías o videos.



El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) informó que Reyes sufre “extrema delgadez, él ha perdido entre 18 y 20 libras desde su detención, padece depresión e insomnio”, y responsabilizó "al régimen Ortega Murillo y a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de lo que pueda ocurrirle".



Reyes es el cuarto reo nicaragüense considerado “preso político” que recurre a la huelga de hambre desde agosto pasado. En esa condición estuvieron la activista Tamara Dávila y los periodistas Miguel Mora, que suspendieron la medida tras conseguir ver a sus hijos.



El periodista Miguel Mendoza inició su huelga el pasado día 19, y también lo está la exguerrillera Dora María Téllez, en demanda por el cese de su aislamiento y acceso a material de lectura.



Datos avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indican que en Nicaragua hay más de 200 "presos políticos", incluyendo al obispo Rolando Álvarez -cuyo caso es seguido por el papa Francisco-, y otros siete sacerdotes desde 2018.



Nicaragua vive una crisis que dejó al menos 355 muertos en su primer año, según la CIDH, y se agravó con los resultados de las elecciones de 2021, en las que Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, fueron reelegidos en sus cargos, con siete de sus potenciales rivales en prisión y dos en el exilio.

EFE