El mandatario venezolano inluso dijo desconocer el nombre del presidente del Perú. “No sé cómo se llama ni cómo llegó a ser presidente”, señaló. | Fuente: RPP Noticias

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió contra el Gobierno de Perú por la decisión de prohibir su ingreso y el de sus familiares al país, medida que calificó como ridícula. Además dijo desconocer el nombre del presidente del Perú, Martín Vizcarra.

“No me sé el nombre, no sé cómo se llama. Vizcaya, Vizcurra, no sé cómo se llama ni cómo llegó a ser presidente del Perú, no lo conozco”, señaló el mandatario venezolano durante una conferencia de prensa que realizó a un día de iniciar su segundo mandato.

“Me parece que la decisión del Gobierno de Perú es una ridiculez, una estupidez. Creo que se le metió en la cabeza la prepotencia, la arrogancia, el racismo, el desprecio antibolivariano que ha tenido la oligarquía peruana toda la vida contra Venezuela. No tiene ningún efecto es una estupidez”, dijo Nicolás Maduro.

En otro momento, Maduro señaló que hubiera preferido recibir previamente una llamada del presidente Martín Vizcarra antes de la decisión adoptada por su gobierno. “Debería haberme llamado y con las diferencias ideológicas que tuviéramos, pudiéramos haber establecido un diálogo” agregó.

Cabe recordar, que el Canciller peruano Néstor Popolizio dijo el último lunes que entregará a Migraciones una lista de miembros vinculados al régimen de Nicolás Maduro, así como de sus familiares, para que no puedan ingresar al Perú. En declaraciones a RPP Noticias, indicó que esta es una presión directa al régimen del mandatario venezolano.