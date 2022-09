Esta imagen del folleto publicada el 27 de septiembre de 2022 por el Comando de Defensa Danés muestra la fuga de gas en el gasoducto Nord Stream 2 como se ve desde la respuesta de rechazo del F-16 de la Defensa Danesa frente a la isla báltica danesa de Bornholm, al sur de Dueodde. | Fuente: AFP

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, apuntó este martes a un "acto intencionado" como la causa de las tres fugas detectadas en los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2 en las zonas económicas exclusivas de Dinamarca y Suecia.



"La clara valoración de las autoridades es que se trata de un acto intencionado y no de un accidente", dijo en rueda de prensa Frederiksen, que habló de hechos "graves", aunque no quiso especular sobre el motivo ni sobre quién puede estar detrás.



El Gobierno de Dinamarca mencionó que la profundidad a la que están situados los gasoductos de Nord Stream, el carácter de las fugas y las mediciones realizadas por los servicios sísmicos danés y sueco, que detectaron explosiones cerca de donde se produjeron aquellas, permiten descartar la posibilidad de que sea un accidente.



"Se trata de unos agujeros tan grandes que no puede haber sido un accidente", dijo en la misma comparecencia el ministro de Energía, Dan Jørgensen, que añadió que el tipo de temblores detectados no se corresponde con un terremoto, sino con una explosión.



Descartan amaneza militar

Frederiksen, que celebró antes una reunión sobre el tema con los líderes de todos los partidos con representación parlamentaria, resaltó que Dinamarca no considera que se trate de una acción militar contra este país, ya que ocurrió en aguas internacionales.



"Quiero subrayar que el servicio de inteligencia de Defensa no cree que haya una mayor amenaza militar contra Dinamarca", dijo el ministro de Defensa, Morten Bødskov, que también estuvo acompañado por el titular de Asuntos Exteriores, Jeppe Kofod.



Kofod, que se comunicó telefónicamente con sus homólogos polaco y sueco, aseguró que mantiene "contacto estrecho" con los aliados daneses pero que también informará a Rusia de las conclusiones de Dinamarca sobre el incidente.



La Dirección General de Energía de Dinamarca había elevado horas antes al segundo nivel más alto el nivel de emergencia en los sectores eléctrico y gasístico, lo que implica que se aumentará la seguridad en plantas, edificios e instalaciones.

Otras reacciones

Suecia también ha adoptado medidas similares, al igual que la vecina Noruega, principal exportador de gas y petróleo de Europa occidental, aunque no tiene territorio costero en el Báltico.



La Comisión Europea (CE) había informado horas antes de que "tomaba nota" de lo ocurrido, pero sin entrar en especulaciones sobre un posible sabotaje.



El portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, admitió en su rueda de prensa telefónica diaria su "alarma" por los escapes.



"Hasta que tengamos los resultados de la investigación, no podemos descartar nada", dijo Peskov al ser preguntado por si podía tratarse de un sabotaje.



El Nord Stream 1 interrumpió los suministros hace semanas tras alegar Rusia una fuga de aceite en la única estación compresora rusa que aún operaba.



El Nord Stream 2 nunca estuvo en funcionamiento, ya que Alemania suspendió el proceso de autorización a raíz del reconocimiento por Moscú de las autoproclamadas repúblicas separatistas del Donbás.

(Con información de EFE)

