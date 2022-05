El Gobierno colombiano cerró las fronteras terrestres y fluviales el sábado. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: JUAN BARRETO

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia avanzaba este domingo sin mayores incidentes hasta la media jornada luego de una campaña turbulenta caracterizada por la polarización entre izquierda y derecha, con denuncias de supuesto fraude.



Más de 39 millones de colombianos están habilitados para votar hoy y la afluencia a las urnas parece estar dentro de los parámetros habituales en el país donde el abstencionismo ronda el 50 %.



"El parte es de absoluta tranquilidad a todos los colombianos, sin ninguna alteración del orden público. En las más de 102.000 mesas en todo el país y los 12.000 puestos de votación no se han hecho traslados por situaciones de orden público", dijo el ministro del Interior, Daniel Palacios.



El ministro detalló que las autoridades han recibido 584 quejas por presuntas irregularidades electorales, la mayoría de ellas en Colombia (506) y el resto en los puestos de votación instalados en las embajadas y consulados en el exterior.



Al referirse a lo ocurrido en el puente internacional Simón Bolívar, el principal paso fronterizo entre Colombia y Venezuela, en donde hubo una aglomeración de colombianos, dijo que era de "absoluta normalidad".



Una multitud de colombianos residentes en Venezuela se aglomeró en el puente para tratar de votar en la primera vuelta de las elecciones, lo que por poco causa un incidente.



Para la celebración de las elecciones, el Gobierno colombiano cerró las fronteras terrestres y fluviales el sábado, pero Migración Colombia permitió el paso a quienes tuvieran inscrita su cédula en alguno de los consulados del país en Venezuela ya que como los dos países no tienen relaciones diplomáticas no funcionan las embajadas y consulados en la nación caribeña.

VISTO BUENO DE OBSERVADORES

"Hemos visto una apertura tranquila, sin incidentes, ordenada, organizada de la jornada electoral", aseguró a Efe el jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE), el eurodiputado Javi López.



El eurodiputado apuntó que ha habido "una mejora de la capacitación de los jurados" y que confían en que no se vuelvan a repetir los problemas que hubo con la diferencia de datos entre el preconteo y el escrutinio oficial que se dio en las legislativas del 13 de marzo.



Así, el jefe de esta misión que tiene más de 120 observadores desplegados por todo el territorio nacional afirmo que "lo cierto es que el sistema electoral colombiano tiene pilares sólidos y sobre todo tiene mecanismos de trazabilidad de la información de los resultados y de transparencia".



LLAMAMIENTO A VOTAR

Los colombianos votan hoy para escoger presidente entre seis candidatos, de los cuales solo tres tienen posibilidades reales, según las encuestas de intención de voto: el izquierdista Gustavo Petro, del Pacto Histórico; el derechista Federico "Fico" Gutiérrez, de Equipo por Colombia Fico, y el populista independiente Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.



Sin embargo, los sondeos indican que ninguno alcanzará la mitad más uno de los votos necesaria para proclamarse vencedor en la primera vuelta, por lo cual los dos más votados tendrán que ir a una segunda ronda el 19 de junio.



Todos los candidatos votaron esta mañana acompañados de sus familias y el común denominador fue el pedir al electorado que acuda a las urnas.



La anécdota de la jornada corrió por cuenta de Petro, quien llegó a su centro de votación en el sur de Bogotá pero sin su cédula de ciudadanía, documento exigido para votar.



"Confío en la sociedad colombiana, en su voluntad de cambio. Al final solo hay dos alternativas relativamente simples: o dejar las cosas como están en Colombia, lo cual es más corrupción, más violencia y más hambre, o cambiar a Colombia", dijo el candidato del Pacto Histórico, a quien uno de sus asistentes le trajo el documento olvidado en casa.

DUDAS DE CANDIDATOS

Por su parte, "Fico" Gutiérrez pidió a sus simpatizantes una votación masiva para obtener "una victoria contundente y que sea imposible que unos cuantos puedan hacer fraude", en referencia a las denuncias sobre supuestas irregularidades en el sistema electoral.



"Necesitamos que los votos sean cuidados, que se cuide la democracia", manifestó Gutiérrez luego de votar en su natal Medellín.



En la misma ciudad votó Sergio Fajardo, candidato del centro y cuarto en los sondeos, quien también planteó dudas sobre la transparencia del sistema electoral, luego de las fallas de la Registraduría, entidad que organiza las elecciones, en el pre-conteo de las legislativas del pasado 13 de marzo.



"No tengo confianza en la Registraduría, lo que ha pasado en Colombia es muy serio", dijo Fajardo, quien añadió que "la forma en que se han comportado quienes conducen (el proceso) ha sido muy riesgosa, ponen en riesgo muchas situaciones en nuestro país".



Mientras tanto, Rodolfo Hernández, tercero en las encuestas, votó en Bucaramanga, su bastión electoral, donde invitó a sus paisanos a apoyarlo en esta primera vuelta y, fiel al desparpajo que lo caracteriza, dijo que se iría a dormir a la espera de los resultados.



"Que no sea que porque algunos santandereanos no quieran votar o se queden sin votar, perdamos la oportunidad de representar esta tierra (que) desde hace más de cien años (no tiene un representante) en la Presidencia de la República. Todos los santandereanos a votar", pidió Hernández.

VOTACIÓN EN EL EXTERIOR

Mientras tanto, la Cancillería informó en un comunicado que el último día de elecciones en el exterior se ha desarrollado con normalidad.



"Con el cierre total de la jornada electoral en Asia, Oceanía, África, y Europa se reportan 190.139 colombianos sufragantes; es decir, el 24 % del potencial electoral total", detalló la información.



Los cinco puestos con mayor número de votantes son: Miami (EE.UU.), con 20.591; Madrid (19.527); Barcelona (10.222); Orlando (EE.UU.) (7.527), y Nueva York, con 5.908.

(Información de Efe)

NUESTROS PODCAST

¿Cómo prepararnos ante un fuerte sismo? - Espacio Vital

Un fuerte sismo de magnitud 6.9, con epicentro en Puno, se registró esta mañana. El doctor Elmer Huerta nos explica cómo debemos prepararnos ante un sismo de importante magnitud.