La OMS indicó que se trata de parte del proceso de reestablecimiento. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOE RAEDLE

Los enfermos de COVID-19 que fueron declarados curados y que luego volvieron a dar positivo, reflejan la persistencia de células contaminadas en los pulmones, sin que se pueda hablar de reinfección, informó este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Hace varias semanas decenas de casos de pacientes surcoreanos que se habían curado, y que volvieron a dar positivo, generaron preocupación internacional. Interrogada por la AFP, la Organización Mundial de la Salud (OMS) mencionó que estaba "al corriente de este tipo de pacientes", sin mencionar al país asiático.

"Por lo que sabemos hasta ahora, a partir de datos muy recientes, parece que esos pacientes expulsan material que persistía en los pulmones, como parte del proceso de restablecimiento", indicó la organización.

"Tenemos que recoger sistemáticamente pruebas para comprender mejor cuánto tiempo llevan albergando (esos pacientes) virus" aún activos, explicó.

En una entrevista concedida a la BBC hace unos días, Maria Van Kerkhove, una de las responsables de la gestión de la pandemia de la OMS, había asegurado que se trataba de "células muertas" en los pulmones, que eran expulsadas y que eran el vector que provocaba el positivo.

"No es un virus contagioso, no es una reinfección, no es una reactivación. Forma parte del proceso de recuperación", insistió.

Sin embargo, esa respuesta no acaba de dilucidar la cuestión crucial: ¿existe la inmunización tras infección del (virus) SARS-Cov-2? Y si es así, ¿durante cuánto tiempo, y en qué grado?

"No tenemos respuesta" insistió Maria Van Kerkhove.

Los expertos solo pueden por el momento extrapolar a partir de otros coronavirus, que no otorgan inmunidad de por vida, entre ellos el Sras, que solo protegía a los pacientes curados durante varios meses.

(Con información de la AFP)