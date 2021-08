La ciudad china de Wuhan es considerado el lugar de origen del nuevo coronavirus | Fuente: AFP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo hoy que China está avanzando con sus propias investigaciones sobre el origen del coronavirus causante de la COVID-19 y negó que haya demora en los estudios que se necesitan para determinar cómo se inició la pandemia, a pesar de la reiterada negativa de China a permitir que misiones internacionales participen en esta tarea dentro del país.



Los científicos que participaron por encargo de la OMS en una misión que visitó Wuhan entre enero y febrero para analizar el origen del SARS-CoV-2 han publicado un artículo en la revista científica Nature advirtiendo que la investigación está estancada y que la ventana de oportunidad para realizar algunos estudios clave "se está cerrando rápidamente".



Han señalado que más demoras harán que se vuelva muy difícil -desde el punto de vista biológico- realizar ciertas investigaciones que son cruciales.



En una conferencia de prensa en Ginebra, los responsable de la lucha contra la COVID-19 en la OMS ignoraron esta advertencia, aseguraron que "no hay demoras" y dijeron que confían en la capacidad de los científicos chinos para avanzar en las investigaciones.



"Hay estudios que se están haciendo en China y en otros países, y desde que el equipo internacional ha vuelto se han publicado muchos estudios", dijo la responsable de la célula técnica anticovid de la OMS, María Von Kerkhove.



No obstante, Von Kerkhove reconoció que no conocía exactamente los temas que abarcan esas investigaciones.



"Tenemos que preguntarles específicamente cuáles son esos estudios y esperamos sus resultados", comentó.



El director de emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan, opinó que no es indispensable que un nuevo equipo internacional viaje a China y que si se necesitan nuevas misiones de este tipo seguramente esas misiones serán "más pequeñas y especializadas".



El grupo de expertos que viajó a principios de año a China presentó en marzo su informe, que dejaba abiertas cuatro hipótesis sobre el origen de la pandemia y afirmaba que hacían falta muchos más estudios para llegar a una conclusión definitiva.



No obstante, desde entonces China se ha negado a colaborar con la OMS en este ámbito, ha señalado que todo lo que se debía investigar en su territorio ya se ha hecho y ha sugerido que la investigación se extienda a otros países, en particular a Estados Unidos.



Von Kerkhove y Ryan dijeron que un grupo asesor sobre el origen de patógenos con potencial pandémico, cuya creación la OMS anunció hace pocos días, será el encargado de determinar en qué fase se encuentran los estudios sobre el origen del coronavirus.



La OMS acaba de convocar a científicos de todo el mundo para que se incorporen a ese grupo, que todavía no tiene fecha para empezar a funcionar.

EFE

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: 90% de pacientes en UCI no tenían ninguna vacuna