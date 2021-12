Es poco probable que las vacunas pierdan toda su eficacia ante ómicron | Fuente: AFP

Aunque las vacunas contra la COVID-19 podrían responder de manera diferente a la nueva variante ómicron del coronavirus, "no es probable que pierdan toda su eficacia", aseguró hoy la directora del Departamento de Inmunización de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Kate O'Brien.



"Nadie espera que las vacunas no tengan ningún efecto ante la nueva variante", subrayó en rueda de prensa O'Brien, quien señaló que los expertos de dentro y fuera de la OMS continúan analizando la cepa ómicron y sus posibles efectos en estos fármacos, así como en los tratamientos y los test de diagnóstico.



La experta canadiense afirmó que sigue siendo importante que "todo aquel que tenga acceso a las dosis se vacune" y que "no se puede asumir que la población vacunada va a proteger a los no vacunados".



La jefa de científicos de la OMS, Soumya Swaminathan, añadió a este respecto que la mayoría de los casos graves actualmente tratados en UCI son personas no vacunadas, y lamentó que incluso en países desarrollados con amplio acceso a dosis hay tasas de hasta el 30 o el 40 por ciento de personas no vacunadas.



"El mensaje es claro, la vacuna protege contra casos graves y mortales, y queremos vacunar a todos los colectivos vulnerables antes de final de 2021", afirmó Swaminathan, antes de recordar que en África sólo uno de cada cuatro trabajadores sanitarios está vacunado contra la COVID-19.

LA VACUNA, UNA PRIORIDAD

Preguntadas sobre si el aumento de casos de COVID-19 en países europeos puede hacer que la OMS se replantee su llamamiento a retrasar las dosis de refuerzo (para que haya más vacunas en las economías en desarrollo), las expertas insistieron en que sigue siendo esencial llegar a más comunidades.



"La prioridad continúa siendo que la vacuna llegue a las personas aún no vacunadas", subrayó O'Brien, quien afirmó que los estudios muestran que tras dos dosis, sin una de refuerzo, en general los sujetos siguen estando protegidos ante formas graves de COVID-19.



La inmunóloga canadiense señaló no obstante que esta semana está reunido el Grupo Asesor Estratégico de Expertos de la OMS en vacunas (SAGE) para estudiar posibles cambios en las recomendaciones en torno a las dosis de refuerzo, que en muchos países ya se están administrando a personas mayores y grupos de riesgo.

