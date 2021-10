Los casos globales de COVID-19 aumentaron un 4 % la semana pasada después de casi dos meses de descensos, debido principalmente a las nuevas oleadas de contagios en países europeos como Reino Unido, Rusia, Turquía o Ucrania. | Fuente: AFP

Los casos de COVID-19, que la semana pasada aumentaron globalmente tras dos meses de descensos, podrían seguir subiendo especialmente en el hemisferio norte con la llegada de los meses fríos, advirtió este jueves la jefa de la unidad técnica anticovid de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Van Kerkhove.



"La gente pasa más tiempo en interiores, a veces en habitaciones no correctamente ventiladas... tenemos la variante delta, de la que ya hemos identificado 30 subvariantes, y la pandemia continuará", vaticinó Van Kerkhove en la rueda de prensa semanal que organiza la OMS sobre la COVID-19.



La experta estadounidense subrayó pese a ello que "puede bajarse la transmisión" no sólo con vacunas sino también con otras herramientas ya antes disponibles, como el mantenimiento de distancias, las mascarillas, la higiene de manos o la no asistencia a grandes acontecimientos de masas.



"Tenemos a mano las armas para salvar vidas y reducir la transmisión", afirmó Van Kerkhove, quien aseguró que "cuanto más las usemos, más cerca estaremos de poner fin a la pandemia".



Los casos globales de COVID-19 aumentaron un 4 % la semana pasada después de casi dos meses de descensos, debido principalmente a las nuevas oleadas de contagios en países europeos como Reino Unido, Rusia, Turquía o Ucrania.



La OMS reportó 2,9 millones de contagios entre el 18 y el 24 de octubre, de los que más de la mitad, 1,6 millones, se registraron en Europa.

(Con información de EFE)

