El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó este miércoles que las cifras de nuevos casos de viruela del mono a nivel global siguen una tendencia descendente, aunque advirtió de que "no es aún el momento para relajarse o bajar la guardia".



"Países y comunidades afectados deben continuar trabajando, y los sanitarios siguen necesitando apoyo en su preparación para diagnosticar y tratar nuevos casos, así como para evitar infecciones", subrayó Tedros.



En la última semana se han confirmado 3 400 nuevos casos, de los más de 58 000 diagnosticados desde el inicio de este brote, ante el que la OMS declaró una emergencia internacional el pasado mes de julio.

Cifras de la OMS

Estados Unidos reportó 1 600 de esos nuevos casos semanales de viruela del mono, seguido de Brasil (500), México (280) y Perú (210), mientras que en Europa, donde se reportaron las primeras infecciones en abril, España fue el país con más casos diagnosticados (casi 200), de acuerdo con los datos que actualiza la OMS.



Durante el brote de la viruela del mono se han confirmado 22 muertes, de las que 14 se reportaron en África, continente donde la enfermedad es endémica desde hace décadas en sus regiones central y occidental.



Los países con más casos acumulados desde el inicio del brote son Estados Unidos (más de 21 000), España (6 900) y Brasil (6 000).



Tedros pidió hoy especiales esfuerzos a la secuenciación en laboratorio de genomas del virus causante del enfermedad de la viruela del mono, "para entender mejor cómo está evolucionando".

(Con información de EFE)

