Papa Francisco presenta una “leve mejora”, pero no se sabe si “presidirá los ritos de Semana Santa”, dice periodista vaticanista

El papa Francisco fue dado de alta tras permenecer 38 días internado en el hospital Gemelli de Roma. | Fuente: AFP

RPP conversó con el periodista vaticanista Sergio Roma para conocer detalles sobre el estado de salud del papa Francisco, quien fue dado de alta el último domingo, tras permanecer 38 días internado en el hospital Gemelli de Roma, debido a un grave cuadro de neumonía doble.

En periodista vaticanista en Roma señaló que el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, informó en una rueda de prensa que el sumo pontífice “ha tenido una leve mejora”. Asimismo, detalló que viene recibiendo terapias de “logopedia” y “fisioterapia” en su residencia de la Casa Santa Marta.

“[El papa Francisco ha tenido] un leve mejoramiento en su situación actual, [pero] no es muy claro cuánto ha avanzado. Sí está siguiendo todos los días la logopedia, o sea, para aprender a hablar con poco aire en los pulmones, y la fisioterapia para poder caminar y moverse”, indicó.

Asimismo, Roma manifestó que, al parecer, el papa ha recibido “muy pocas visitas”, inclusive, Bruni le confesó que “no había tenido autorización” para ser recibido por el santo padre.

“Yo le pregunté en particular al portavoz Matteo Bruni si él había logrado ver al Papa y hablar con él porque es una persona claramente de primera fila. Él me dijo que no había tenido la autorización. Eso demuestra que está teniendo realmente muy pocas visitas, [solo ha recibido] al personal médico y a algún cardenal que va diariamente para despachar algún tema relacionado con la Iglesia. […] Está todo muy restringido”, acotó.

Periodista vaticanista brindó detalles a RPP sobre la salud del papa Francisco. | Fuente: RPP

¿El papa podrá presidir las actividades de Semana Santa?

Sergio Roma manifestó que, pese a que el “papa está colaborando para poder recuperarse”, aún no han sido informados si podrá presidir las actividades que tiene preparadas la Iglesia en el marco de la Semana Santa.

“No es muy claro hasta qué punto estará [el papa] en condiciones de poder presidir estos ritos [de semana santa]. […] Dependerá un poco de la salud del Papa, pero difícilmente él estará, por ejemplo, como todos los años, en el Coliseo, en el Vía Crucis, lo veo muy difícil. Dios quiera que ya esté restablecido”, indicó.

De acuerdo con el periodista vaticanista, los médicos del hospital Gemelli le han indicado al sumo pontífice que mantenga “reposo absoluto” por dos meses, por lo que sería difícil que pueda participar en las actividades por Semana Santa. Sin embargo, si se ha confirmado que brindará la bendición ‘urbi et torbi’ el domingo de Pascua.

“El hecho que hayan confirmado que la bendición ‘urbi et torbi’ la va a dar el Papa, ya creo que es una información importante”, concluyó.