Papa León XIV asegura que "por el momento" no hay intención de permitir que se ordenen diaconisas

El papa León XIV afirmó que el rol de la mujer en la Iglesia católica "tiene que seguir desarrollándose", aunque precisó que, "por el momento", no tiene la intención de cambiar la enseñanza sobre la posible ordenación de mujeres diaconisas.

"Espero seguir los pasos de Francisco, incluyendo la designación de mujeres en algunos roles de liderazgo, en diferentes niveles, en la vida de la Iglesia, reconociendo sus dones y su contribución de muchas maneras", sostuvo en una larga entrevista, la primera que da desde el inicio de su pontificado, que ha sido publicada en el libro 'León XIV. Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI'.

El papa reconoció que este es "un tema polémico" cuando se hace la pregunta específica sobre la ordenación de mujeres, un aspecto que, según dijo, "se ha estudiado durante muchos años".

"Yo, por el momento, no tengo la intención de cambiar la enseñanza de la Iglesia sobre el tema. Pienso que hay algunas preguntas previas que deben hacerse", indicó antes de añadir que "hay muchas cosas que deben ser examinadas y desarrolladas en este momento antes de que podamos realmente llegar a hacer las otras preguntas".

León XIV reiteró que esa es la forma en que ve "las cosas en este momento", pero está "dispuesto a seguir escuchando a la gente" y a las instituciones de la iglesia "que continúan examinando el trasfondo teológico, la historia, de algunas de esas preguntas".

"Caminaremos con eso y veremos qué resulta", concluyó.

La situación de las personas LGTBI

El papa también dijo que "la enseñanza de la iglesia seguirá donde está" en referencia a las personas LGTBI, un tema que, según admitió, "es altamente polarizador dentro de la Iglesia".

"Por ahora, debido a lo que ya he intentado demostrar y vivir en términos de mi comprensión de ser papa en este momento de la historia, estoy tratando de no seguir promoviendo la polarización en la Iglesia", sostuvo antes de decir que "todos están invitados a entrar", pero eso no se hace "porque sea o no de una identidad específica".

"Invito a una persona porque es un hijo o una hija de Dios. Todos son bienvenidos y vamos a conocernos y a respetarnos", acotó antes de señalar que hay quienes exigen "el reconocimiento del matrimonio gay" o el "reconocimiento de las personas que son trans", para decir que "esto es oficialmente reconocido y aprobado por la Iglesia".

En ese sentido, aseguró que "la enseñanza de la Iglesia continuará como está" y eso es lo que tiene "que decir al respecto por ahora", antes de considerar que se necesita apoyar a "lo que llaman la familia tradicional", conformada por "padre, madre e hijos".

La crisis en la protección de menores

El papa también reconoció que en la Iglesia católica "hay algunos problemas graves, en cuanto a la protección de menores y cómo responder a la crisis", que es "real".

Consideró que, en primer lugar, "se necesita una sensibilidad y una compasión auténticas y profundas hacia el dolor y el sufrimiento que la gente ha padecido a manos de los ministros de la Iglesia, ya sean sacerdotes, obispos, laicos, religiosos, catequistas, hombres o mujeres, etcétera".

"Ese es un problema que nos acompaña, y creo que debe ser tratado con un profundo respeto", dijo antes de indicar que "las estadísticas muestran que más del 90 % de las personas que se presentan y hacen acusaciones (de este tipo) son víctimas auténticas".

Añadió, sin embargo, que "también ha habido casos probados de algún tipo de falsa acusación" y que la ley "existe para proteger los derechos de todas las personas".

Aunque dijo que una acusación "no elimina la presunción de inocencia", también sostuvo que la legislación y los largos procesos que se siguen a veces causan "un mayor dolor para las víctimas".

En ese sentido, el pontífice aseguró que la Iglesia "tiene que estar" con las personas "en lo que sea que estén viviendo y experimentando" y que ese "es uno más de los muchos desafíos" que está "tratando de abordar".

El libro con la entrevista, que ha sido realizada por la periodista Elise Anna Allen, salió a la venta este jueves en las librerías de Perú antes que en ningún otro país, donde el pontífice desarrolló más de veinte años de trayectoria pastoral y cuya nacionalidad también posee, mientras que en España estará disponible desde el martes 23 de septiembre, editado por Debate.