¡Santo dorsal! El Papa León XIV lució camiseta de Alianza Lima tras visita de George Forsyth al Vaticano

George Forsyth en el Vaticano con Papa León XIV.
George Forsyth en el Vaticano con Papa León XIV. | Fuente: Instagram George Forsyth
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El Papa León XIV sorprendió a los hinchas al posar camiseta de Alianza Lima en la previa del duelo ante Universidad de Chile.

Alianza Lima se alista para enfrentar este jueves a Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. En esta coyuntura, los hinchas blanquiazules se sorprendieron con un gesto al Papa León XIV.

A través de sus redes sociales, George Forsyth difundió tres fotos junto al líder de la Iglesia Católica, quien lució la camiseta de Alianza Lima en el Vaticano.

"¡Orgullosamente peruano! Gracias, Papa León XIV, por la alegría de compartir contigo en la semana de tu cumpleaños. Con inmenso cariño recibiste la camiseta blanquiazul grabada con tu nombre, así como tú escribiste en nuestros corazones el amor a Dios", publicó.

Forsyth, que fue cuatro veces campeón nacional con Alianza Lima, agregó en Instagram que "¡Sabes que el pueblo peruano caminará siempre contigo porque nuestra ALIANZA es eterna!".

El gesto del Papa se viralizó en redes, sumándose un nuevo episodio sobre un posible hinchaje por Alianza Lima.

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs U de Chile por cuartos final de la Sudamericana?

Ida

Alianza Lima vs 'U' de Chile

  • Fecha: 18 de septiembre
  • Hora: 7:30 p.m. hora peruana
  • Estadio: Matute

Vuelta

U de Chile vs Alianza Lima

  • Fecha: 25 de septiembre
  • Hora: 7:30 p.m. hora peruana
  • Estadio: Coquimbo

