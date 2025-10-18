Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Papa León XIV bendecirá este domingo la imagen del Señor de los Milagros tras gran procesión internacional en El Vaticano

El sumo pontífice bendecirá la imagen del Cristo Morado.
El sumo pontífice bendecirá la imagen del Cristo Morado. | Fuente: EFE/Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La gran procesión es organizada por la hermandad del Señor de los Milagros en Roma con el apoyo de la Embajada de Perú ante la Santa Sede. Luego de la bendición se realizará una misa en honor al Cristo Morado en la Basílica de San Pedro.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Representantes de las Hermandades del Señor de los Milagros de comunidades peruanas residentes en el mundo realizarán una gran procesión internacional del Señor de los Milagros en Roma, que también ingresará a la Ciudad del Vaticano.

Los peruanos de alrededor de 40 ciudades de América del Sur, Estados Unidos y Europa atendieron el llamado del papa Francisco para conmemorar juntos este año el Jubileo de la Esperanza con este recorrido del Cristo Morado.

La procesión es organizada por la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma con el apoyo de la Embajada de Perú ante la Santa Sede y en la Plaza San Pedro la imagen será bendecida por el papa León XIV.

En esta gran procesión internacional del Señor de los Milagros participarán devotos de las Hermandades de Italia, Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Chile y Perú.

Procesión y actividades

Se espera que la imagen del Cristo Morado ingrese el domingo 19 de octubre a la Plaza de San Pedro a las 7:00 de la mañana (medianoche del Perú). Al mediodía, luego del Ángelus, el papa León XIV bendecirá la imagen y a los devotos.

Luego a las 2 de la tarde, se realizará la Misa en honor al Señor de los Milagros en la Basílica de San Pedro, que será presidida por el Cardenal Pedro Barreto, con la participación musical de la Escuela de Arte Musical de París.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Señor de los Milagros Papa León XIV El Vaticano

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA