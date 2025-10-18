Papa León XIV bendecirá este domingo la imagen del Señor de los Milagros tras gran procesión internacional en El Vaticano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Representantes de las Hermandades del Señor de los Milagros de comunidades peruanas residentes en el mundo realizarán una gran procesión internacional del Señor de los Milagros en Roma, que también ingresará a la Ciudad del Vaticano.

Los peruanos de alrededor de 40 ciudades de América del Sur, Estados Unidos y Europa atendieron el llamado del papa Francisco para conmemorar juntos este año el Jubileo de la Esperanza con este recorrido del Cristo Morado.

La procesión es organizada por la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma con el apoyo de la Embajada de Perú ante la Santa Sede y en la Plaza San Pedro la imagen será bendecida por el papa León XIV.

En esta gran procesión internacional del Señor de los Milagros participarán devotos de las Hermandades de Italia, Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Chile y Perú.

Procesión y actividades

Se espera que la imagen del Cristo Morado ingrese el domingo 19 de octubre a la Plaza de San Pedro a las 7:00 de la mañana (medianoche del Perú). Al mediodía, luego del Ángelus, el papa León XIV bendecirá la imagen y a los devotos.

Luego a las 2 de la tarde, se realizará la Misa en honor al Señor de los Milagros en la Basílica de San Pedro, que será presidida por el Cardenal Pedro Barreto, con la participación musical de la Escuela de Arte Musical de París.