Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

José Jerí cargó el anda del Señor de los Milagros en la Plaza Mayor de Lima [VIDEO]

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

A su llegada a Palacio, el presidente José Jerí le rindió homenaje al Cristo Moreno, que este sábado realiza su segundo recorrido por las calles del Cercado de Lima.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 03:37
José Jerí cargó el anda del Señor de los Milagros.
José Jerí cargó el anda del Señor de los Milagros. | Fuente: RPP

Este sábado, 18 de octubre, el presidente de la República, José Jerí, rindió homenaje al Señor de los Milagros en Palacio de Gobierno durante su segundo recorrido por las calles del Centro de Lima.

Vestido con un hábito morado, el jefe de Estado se acercó a la imagen del Cristo Moreno y alzó el anda junto con los hermanos cargadores, en medio de una gran multitud de fieles devotos.

Desde un balcón ubicado en el ala oeste de Palacio de Gobierno, también estuvieron presentes en la ceremonia el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda; el canciller, Hugo de Zela, entre otros ministros de Estado y personal de la Casa de Pizarro.

A su llegada a Palacio, la sagrada imagen del Cristo Moreno recibió los honores por el guardia de honor de caballería Mariscal José Domingo Nieto. Previamente, fue homenajeada por la Municipalidad de Lima.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Recorrido de la segunda procesión del Señor de los Milagros

El anda del Señor de los Milagros inició su procesión en la Iglesia de Las Nazarenas, para luego dirigirse por la avenida Tacna hasta el jirón Ica. Luego, continuó por el Jirón de la Unión, para posteriormente ingresar a la Plaza de Armas de Lima.

Tras una serie de homenajes, la sagrada imagen continuará su recorrido por los jirones Carabaya y Ucayali, hasta la avenida Abancay, por donde avanzará hasta la sede del Congreso de la República.

A continuación, el Cristo Moreno recorrerá los jirones Junín, Áncash y Maynas, antes de regresar al jirón Junín, para llegar al Santuario Mariano Arquidiocesano de la Virgen del Carmen, donde la sagrada imagen descansará hasta la siguiente procesión.


Te recomendamos

Informes RPP

Señor de los Milagros: fe y tradición que se mantienen a lo largo de los siglos

Cada octubre, innumerables fieles acompañan al Cristo Moreno en una de las manifestaciones religiosas más importantes del país. Este 2025, la sagrada imagen del Señor de los Milagros vuelve a las calles para llevar esperanza y fe al pueblo peruano, que se une en una celebración de alcance global. Conozca más detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
José Jerí Señor de los Milagros Cercado de Lima

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA