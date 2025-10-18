José Jerí cargó el anda del Señor de los Milagros en la Plaza Mayor de Lima [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

José Jerí cargó el anda del Señor de los Milagros. | Fuente: RPP

Este sábado, 18 de octubre, el presidente de la República, José Jerí, rindió homenaje al Señor de los Milagros en Palacio de Gobierno durante su segundo recorrido por las calles del Centro de Lima.

Vestido con un hábito morado, el jefe de Estado se acercó a la imagen del Cristo Moreno y alzó el anda junto con los hermanos cargadores, en medio de una gran multitud de fieles devotos.

Desde un balcón ubicado en el ala oeste de Palacio de Gobierno, también estuvieron presentes en la ceremonia el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda; el canciller, Hugo de Zela, entre otros ministros de Estado y personal de la Casa de Pizarro.

A su llegada a Palacio, la sagrada imagen del Cristo Moreno recibió los honores por el guardia de honor de caballería Mariscal José Domingo Nieto. Previamente, fue homenajeada por la Municipalidad de Lima.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Recorrido de la segunda procesión del Señor de los Milagros

El anda del Señor de los Milagros inició su procesión en la Iglesia de Las Nazarenas, para luego dirigirse por la avenida Tacna hasta el jirón Ica. Luego, continuó por el Jirón de la Unión, para posteriormente ingresar a la Plaza de Armas de Lima.

Tras una serie de homenajes, la sagrada imagen continuará su recorrido por los jirones Carabaya y Ucayali, hasta la avenida Abancay, por donde avanzará hasta la sede del Congreso de la República.

A continuación, el Cristo Moreno recorrerá los jirones Junín, Áncash y Maynas, antes de regresar al jirón Junín, para llegar al Santuario Mariano Arquidiocesano de la Virgen del Carmen, donde la sagrada imagen descansará hasta la siguiente procesión.