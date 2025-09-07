Últimas Noticias
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
Último momento -

Papa León XIV canonizará a Pier Giorgio Frassati y a Carlo Acutis

Papa León XIV canonizará a Pier Giorgio Frassati y a Carlo Acutis

En una ceremonia que tiene lugar en la Plaza de San Pedro, León XIV canoniza a los dos primeros santos de su pontificado.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
Imagen

Carlo Acutis es el primer milenial en subir a los altares y ya es muy venerado por los jóvenes católicos en todas las partes del mundo.

"Todos sentimos en el corazón lo mismo que experimentaron Pier Giorgio y Carlo: este amor a Jesucristo, especialmente en la Eucaristía, pero también en los pobres", indicó León XIV en su saludo a los fieles reunidos. 

El papa León XIV preside la ceremonia de canonización de Pier Giorgio Frassati y a Carlo Acutis en la Plaza de San Pedro del Vaticano. "Hoy es una hermosa fiesta para toda Italia, para toda la Iglesia, para todo el mundo", expresó el pontífice a modo de saludo para los fieles reunidos

