Carlo Acutis es el primer milenial en subir a los altares y ya es muy venerado por los jóvenes católicos en todas las partes del mundo.
"Todos sentimos en el corazón lo mismo que experimentaron Pier Giorgio y Carlo: este amor a Jesucristo, especialmente en la Eucaristía, pero también en los pobres", indicó León XIV en su saludo a los fieles reunidos.
El papa León XIV preside la ceremonia de canonización de Pier Giorgio Frassati y a Carlo Acutis en la Plaza de San Pedro del Vaticano. "Hoy es una hermosa fiesta para toda Italia, para toda la Iglesia, para todo el mundo", expresó el pontífice a modo de saludo para los fieles reunidos
