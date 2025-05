Papa León XIV envió un mensaje al país: “Perú, todos los días estoy rezando y bendiciendo” [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este lunes, 12 de mayo, el papa León XIV mantuvo su primer encuentro con los medios en una multitudinaria conferencia de prensa realizada en el aula Pablo VI, en la ciudad del Vaticano, en Roma (Italia).

Durante su salida de la mencionada sala, el sumo pontífice saludó a varios medios que se encontraban en el pasadizo, entre ellos el periodista peruano Jesús Canchari.

En un video que el peruano compartió -en exclusiva- a RPP se le escucha pedirle al santo padre que envíe sus bendiciones al Perú. “Perú, todos los días estoy rezando y bendiciendo”, fue la respuesta del pontífice a su pedido.

Posteriormente, en un enlace en vivo, el periodista reportó que el papa le comentó que reza por nuestro país todos los días y le envió una bendición al Perú.

“El santo padre -con mucho aprecio y cariño- me dice: ‘todos los días rezo y bendigo al Perú’. Me bendice y me dice ‘lleva mi mensaje al Perú’”, recordó.

El periodista peruano Jesús Canchari conversó con el papa León XIV. | Fuente: Periodista Jesús Canchari

El papa León XIV y su vínculo con el Perú

El papa León XIV mantiene un vínculo cercano con el Perú, ya que ha pasado casi 40 años de su vida en el país, llegando a nacionalizarse peruano en 2015.

El actual pontífice es el agustiniano Robert Prevost, quien llegó al Perú por primera vez en 1985 para realizar labores pastorales en Chulucanas, en Piura.

Posteriormente, en 2014, fue nombrado obispo de Chiclayo, cargo que asumió en 2015 y desempeñó hasta el 2023, año en el que partió a Roma tras ser nombrado por su antecesor, el papa Francisco, prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.

Durante su discurso del jueves, 8 de mayo, día en el que fue seleccionado por los cardenales de la Iglesia católica como pontífice, recordó su paso por Chiclayo.

"Un saludo a todos aquellos, en modo particular, a mi querida diócesis de Chiclayo, en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo", expresó durante su primer discurso como pontífice.