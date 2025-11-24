Plan de paz de Trump para guerra en Ucrania: ¿qué se ha dicho desde Moscú y Kiev tras las conversaciones en Ginebra?

Funcionarios ucranianos y estadounidenses acordaron el último domingo en Ginebra reducir el plan de paz impulsado por Donald Trump de 28 a 19 puntos, eliminando demandas consideradas maximalistas de Rusia, como la retirada total de Ucrania del Donbás y limitaciones estrictas a su ejército.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó este lunes que el documento revisado incorpora cuestiones planteadas por Kiev y adelantó que discutirá temas sensibles directamente con Trump.

Desde Moscú, el Kremlin rechazó la contrapropuesta europea y se ciñó al borrador inicial, afirmando que no ha recibido versiones oficiales modificadas, mientras las tropas rusas continúan su ofensiva en el frente oriental.



Modificaciones al plan



Durante las consultas del domingo en Suiza, lideradas por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el jefe de gabinete ucraniano, Andriy Yermak, el plan original se revisó sustancialmente.

"Por el momento, después de Ginebra, hay menos puntos, ya no hay 28, y muchas cosas justas se han tomado en consideración en este marco", dijo Zelenski en su discurso diario a la nación.

Fuentes familiarizadas con las negociaciones, citadas por The Guardian, indicaron que se eliminaron algunas demandas rusas, como la exigencia de que Ucrania se retire de ciudades controladas en el Donbás, limite su ejército y renuncie a la OTAN.



El documento inicial, elaborado por el enviado ruso Kirill Dmitriev y el representante de Trump, Steve Witkoff, fue criticado por ser favorable a Moscú.

El Kremlin se mantuvo fiel al plan original de 28 puntos. El principal asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, declaró que el borrador requerirá "más revisión", añadiendo que "muchas disposiciones" parecen aceptables, pero otras necesitan discusiones detalladas.

La versión actualizada, según informes del Financial Times citados por EFE, prioriza la línea de frente existente como base para negociaciones territoriales y mantiene que Ucrania decida sobre su adhesión a la UE y la OTAN.

"Hemos conseguido mantener puntos extremadamente sensibles sobre la mesa, entre ellos la liberación de todos los prisioneros de guerra ucranianos bajo la fórmula de ‘todos por todos’ y de los civiles", afirmó Zelenski en un mensaje por videoconferencia ante el foro parlamentario de la Plataforma por Crimea.

Rubio calificó las conversaciones como "muy positivas", mientras Trump adoptó un tono optimista en Truth Social. "¿Es realmente posible que se estén logrando grandes avances en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania? No lo crean hasta que lo vean, pero algo bueno podría estar sucediendo. ¡Que Dios bendiga a Estados Unidos!", escribió.

Reacciones desde Kiev y posibles encuentros con Washington

Zelenski, tras ser informado por su equipo negociador, describió la versión revisada como más realista, aunque advirtió que consensuar un documento final con Rusia será "muy difícil".

"Las cosas sensibles, delicadas las hablaré con el presidente Trump", remachó Zelenski, quien espera una conversación con su homólogo en los próximos días. Sin embargo, la Embajada de Ucrania en Washington aclaró al Kyiv Independent que hasta el momento no hay planes confirmados para una visita de Zelenski a Estados Unidos esta semana, aunque no se descartan opciones.

El presidente ucraniano enfatizó que Putin busca legitimar conquistas territoriales. "Putin quiere reconocimiento legal para lo que ha robado", dijo Zelenski, agregando que "lo quiere no sólo de Ucrania, sino del mundo entero". Además, instó a involucrar a Europa en el proceso, hablando con el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, quien según fuentes estuvo de acuerdo.