Tales Cotta murió tras sufrir mal súbito en el mayor evento de moda de Brasil. | Fuente: EFE

Melissa Marino fue la última modelo que conversó con Tales Cotta, minutos antes de su muerte durante uno de los desfiles de la Semana de la Moda de Sao Paulo, el mayor evento del sector en Brasil.

Cotta, un modelo de 26 años de la agencia Base MGE, se sintió mal, sufrió un desmayo y quedó tendido en la pasarela donde había desfilado vistiendo las confecciones de la marca Ocksa. Antes de su salida a la pasarela conversó en el backstage con Melissa Marino.

“Él estaba superfeliz, lo que me dejó más en shock después de que supo de su muerte”, precisa Melissa en declaraciones al diario O Globo. Ella descartó que la muerte de su compañero haya sido causada por falta de alimentación al no encontrar una opción vegetariana en el evento. “¡No es verdad! Comemos juntos, incluso. Lo que queda es que somos frágiles y que podemos partir en cualquier momento”, agregó.

La muerte se produjo precisamente en la última jornada de la edición de este año de la Semana de la Moda de Sao Paulo, en la que Cotta ya había desfilado el viernes para la marca Ratier. | Fuente: EFE

La modelo dijo también que se quedó bastante asustada al ver a su amigo tendido en el suelo. Intentó ayudarlo pero le dijeron que no lo tocara. “Me quedé bastante asustada, sin saber qué hacer. No sabía que estaba muriendo, nadie sabía, en realidad. No recuerdo bien cuál fue mi reacción. Fui a ayudar, pero hablaron de no tocarlo”, indicó.

El modelo brasileño Tales Cotta murió la tarde del último sábado tras sufrir un mal súbito en el momento en que participaba en un desfile en Brasil. El joven recibió atención médica en la pasarela y alcanzó a ser conducido con vida a un hospital, pero no resistió y murió cuando era atendido por los médicos.

La organización de la Semana de la Moda de Sao Paulo informó en un comunicado de que el joven "sufrió un mal súbito en el desfile" y que, "pese a que fue atendido rápidamente por los socorristas del evento y conducido al hospital, infelizmente no resistió".

