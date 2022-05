Portugal confirma 14 casos de viruela del mono y teme aumento | Fuente: AFP

Portugal ha confirmado 14 casos de la viruela del mono o "monkeypox" y mantiene en observación casi una decena de otros cuadros sospechosos, según la Dirección General de Salud (DGS) lusa.



A los cinco casos de los que la DGS informó inicialmente el miércoles se han sumado nueve más y el Instituto Nacional de Salud Doutor Ricardo Jorge (INSA) tiene otras dos muestras en análisis, agregó DGS en un comunicado.



Por otra parte, se mantiene seguimiento a cerca de una decena de casos sospechosos, con muestras que todavía no han sido analizadas.



Los casos identificados hasta el momento tienen "acompañamiento clínico" y se encuentran "estables".



La DGS continúa "con las investigaciones epidemiológicas" para "identificar cadenas de transmisión y potenciales nuevos y casos y respectivos contactos".



La viruela del mono, del género Ortopoxvirus, es una enfermedad rara transmisible a través del contacto con animales o en contacto próximo con personas infectadas o materiales contaminados.



"No se disemina fácilmente entre seres humanos", ha aclarado la entidad, que ha recordado que no hay tratamiento específico y que la enfermedad está "habitualmente autolimitada en semanas".



Asimismo, recomienda buscar consejo médico a aquellas personas que presenten lesiones ulcerativas, erupción cutánea, ganglios palpables, posiblemente acompañados de fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular y cansancio.



Los primeros casos en Europa fueron notificados el pasado domingo por Reino Unido, que comunicó 4 confirmados sin antecedentes de historia de viaje a zonas de riesgo.



Los primeros casos humanos se identificaron en la República Democrática del Congo en 1970 y el número ha ido aumentando durante la última década en países de África occidental y central.

EFE