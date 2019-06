Princesa jordana abandonó a emir de Dubái y huyó con 40 millones de dólares, según prensa británica

El escape de la esposa del emir ha generado tensiones entre varios países. | Fuente: AFP

La princesa Haya Al Hussein de Jordania, esposa del emir de Dubái, no ha sido vista en público desde el pasado mes de febrero. De acuerdo con medios ingleses como The Sun o Daily Mail, se trataría de un abandono y la huida incluiría el monto de 40 millones de dólares.

De acuerdo con The Sun, Haya Al Hussein se habría fugado a Alemania junto con sus dos menores hijos de once y siete años con el fin de empezar una nueva vida tras haber solicitado asilo político y el divorcio. Dicho pedido ha provocado una crisis diplomática entre los dos países y el mismo Emir habría reclamado a las autoridades germanas la inmediata devolución de su esposa e hijos.

Ello luego de que su esposo, Mohamed bin Rashid Al Maktum, aparentemente la acusara de traición a través de redes sociales. El jeque escribió un poema a través de su cuenta de Instagram en el que se traduce a “Tus días de mentir han terminado y no importa lo que éramos y lo que eres".

“Ya no tienes ningún lugar conmigo / ¡Ve con quien has estado ocupado! / Y deja que esto sea bueno para ti; No me importa si vives o mueres”, agrega.

The Daily Beast reportó que también había solicitado asilo en Reino Unido y que actualmente está oculta en dicho país. La jordana y el jeque contrajeron matrimonio en 2004 en una ceremonia de carácter privado en el palacio Al-Baraka. Haya de Jordania es la mayor de los dos hijos nacidos matrimonio del rey Hussein con su tercera esposa, Alia Touqan.

No es la primera vez que uno de los miembros de la familia del emir de Dubái desaparece repentinamente. En marzo del pasado año, su hija la princesa Latifa huyó tras denunciar que su padre la había sometido a torturas y continúa en paradero desconocido. Según el Daily Mail, la joven fue localizada en un yate en el océano Índico y la devolvieron a su país donde se encuentra en cautividad, algo que su familia siempre ha negado.