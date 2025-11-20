¿Puede la presión de EE. UU. forzar a que Nicolás Maduro deje la presidencia de Venezuela?

Maduro dice que Venezuela no será la Gaza de Suramérica en plena tensión con EE.UU. | Fuente: EFE/Composición

¿Una prueba de lo que pasa “tras bastidores"?

A pesar de que, como él mismo mencionó, no hay información pública que confirme una eventual salida de Maduro, “lo normal es que las negociaciones de este tipo se lleven de manera tras bastidores” y que se usen “canales que no sean dados a conocer a la opinión pública hasta que no se logren resultados concretos”, afirma Trepiccione.

Por ello, a partir del reporte del ‘Times’, “esto indicaría que nunca ha dejado de haber canales de comunicación entre el Gobierno de Nicolás Maduro y el Gobierno de Donald Trump”, “a pesar de la gran presión militar que se ha ejercido”, apunta Las Heras.

Este analista considera que es algo que “ya hemos visto en el pasado cuando se negoció la liberación de los prisioneros norteamericanos” y cuando “Estados Unidos alivió las sanciones de carácter petrolero a Venezuela”. En ese sentido, la revelación del diario estadounidense podría reflejar el fruto de conversaciones extraoficiales, aun cuando la narrativa pública entre ambos gobiernos mantiene una retórica que se aleja de cualquier negociación.

El rol de las Fuerzas Militares si Maduro sale del poder

Para Las Heras, de materializarse la eventual salida de Maduro del poder, el rol que jugarían las Fuerzas Militares sería fundamental, ya que, como él mismo menciona, “hoy en día el principal factor que garantiza la permanencia en el poder de Nicolás Maduro es el sector militar”.

El experto recuerda que, históricamente, las Fuerzas Armadas han jugado un papel trascendental en la vida política del país: “en 200 años de vida republicana apenas ha habido poco más de 40 años de gobiernos civiles en Venezuela”.

¿Qué forma puede tomar ese rol si Maduro ya no está? La respuesta es aún incierta. Lo que sí es previsible, de acuerdo con el investigador, es que “siempre exista el peligro (...) y uno de los escenarios a raíz de la (eventual) salida de Nicolás Maduro es que pudiera presentarse un tipo de situación anárquica o de enfrentamientos en Venezuela”. Por lo que “la única Institución que hoy en día podría garantizar que esto no pase serían las fuerzas armadas”.

¿Qué pasaría con Venezuela sin Maduro?

Los escenarios que podrían ocurrir son difíciles de determinar hoy por hoy. El experto citado anteriormente considera que “la oposición seguramente propondrá que se reconozcan los resultados de las elecciones del 28 de julio del año pasado y que el poder lo asuma (Edmundo) González Urrutia, que fue la persona que obtuvo la mayor cantidad de votos”.

Sin embargo, todo dependerá del “camino que agarren las eventuales negociaciones que se puedan estar haciendo”, con la posibilidad de que existan “gobiernos provisionales que pudieran tomar las riendas del poder”.

Por su parte, para el politólogo Trepiccione, “el primer gran elemento que hay que abordar es el tema de la confianza”. En caso de una eventual transición, “será necesario un involucramiento de actores internacionales (...) más aún en una época en donde el multilateralismo está severamente golpeado en el escenario internacional”.

Una posición con la que coincide el diplomático Viera Blanco: “debe establecerse una estructura internacional que apoye la restitución democrática en el país, la aplicación de medidas de reparación y justicia y políticas urgentes de reconducción humanitaria donde la comunidad de naciones y organismos multilaterales deben intervenir”.

“No basta la salida de Maduro para lograr un proceso restaurador”

Los analistas consultados por France 24 coinciden en que los retos para una eventual Venezuela post-Maduro son grandes y requerirían de un gran apoyo de la comunidad internacional.

Trepiccione considera que sería necesario “desactivar la polarización, la recuperación de la identidad nacional, la reinstitucionalización del país y la posibilidad de que las diferencias políticas puedan ser procesadas en medio de elecciones”.

“Venezuela es un país de muchas posibilidades, pero que hay que ordenarlo, hay que transparentarlo e institucionalizarlo en sus gestiones para que, efectivamente, en el corto, mediano y largo plazo pueda consolidarse como república, como Estado, y como un buen vecino”, añade.

Por su parte, Viera Blanco sostiene que “no basta la salida de Maduro para lograr un proceso restaurador”. Para el diplomático consultado por este medio la “transformación del país no es solo política o económica, es profundamente moral”.

Es por eso que “el reto es reconciliar a una sociedad injustamente dividida, desplazada y defraudada”.