El paciente podrá administrarse su tercera dosis al menos 28 días después de haber recibido dos dosis. | Fuente: AFP

El Departamento de Salud de Puerto Rico informó este miércoles que las personas mayores de 12 años en la isla que están moderada o gravemente inmunodeprimidas ya pueden recibir una dosis de vacuna adicional contra la COVID-19.

Así lo dio a conocer hoy en un comunicado de prensa el principal oficial médico de Salud local, Iris Cardona, tras reunirse con los proveedores de vacunación y establecer las indicaciones de los Centros para la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

"Ante el aumento de contagios y las variantes que han surgido del COVID-19, estudios han indicado que una tercera dosis de protección podría ayudar a reducir riesgos de enfermedad severa o la muerte en personas con el sistema inmunológico comprometido", explicó Cardona en el comunicado.

"En ese sentido, una tercera dosis en este grupo de personas servirá para incrementar el nivel de anticuerpos ya que tienen una capacidad reducida para combatir infecciones y otras enfermedades. La recomendación es que este grupo poblacional acuda a su proveedor más cercano para recibir la dosis adicional”, abundó.

Grupos especiales a considerar

El grupo de personas es conformado por los que han estado recibiendo algún tratamiento oncológico para tumores o cánceres en la sangre y han recibido un trasplante de órgano y están tomando medicamentos inmunosupresores.

También se incluyen a los que han recibido un trasplante de células madre en los últimos dos años o están tomando medicamentos inmunosupresores y tienen inmunodeficiencia primaria moderada o grave (como el síndrome de DiGeorge, el síndrome de Wiskott-Aldrich).

El grupo lo completan los que tienen una infección avanzada o no tratada por el VIH, están bajo un tratamiento activo con altas dosis de corticosteroides u otros medicamentos que pueden suprimir su respuesta inmunitaria.

El paciente podrá administrarse su tercera dosis al menos 28 días después de haber completado la serie de dosis de alguna de las vacunas de Pfizer o Moderna.

No obstante, los que se han vacunado con la de la empresa Janssen, al momento, no ha sido autorizada para una dosis adicional. No se requerirá referido médico ni evidencia que certifique la enfermedad.

EFE





