Larga cola de personas para ser inoculadas o someterse una prueba de detección de COVID-19. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ERNESTO BENAVIDES

Dos años y más de cinco millones de muertos -según cifras oficiales- en todo el mundo es solo una parte del impacto de la COVID-19. Y si bien la vacuna ha demostrado ser eficaz para contener hospitalizaciones graves y muertes, lo cierto es que todo indica que los contagios seguirán ocurriendo. Hace unos días, la vocera del Ministerio de Salud, Gabriela Jiménez, manifestó que era “prácticamente un hecho” que la COVID-19 se convertirá en una enfermedad endémica. Ya desde el 2020, voceros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estiman que la COVID-19 podría no irse nunca.

A lo largo de estos dos años en los que la COVID-19 ha puesto en jaque el sistema sanitario de todos los países nos hemos familiarizado con palabras como pandemia, epidemia y ahora, endemia.

El epidemiólogo Luis Rodríguez recuerda que estos términos: pandemia, epidemia y endemia son utilizados para describir el “comportamiento de una enfermedad” que es infecciosa y transmisible.

Rodríguez señala que la epidemia se refiere al “incremento de casos por encima de lo esperado” de una enfermedad infecciosa que no existía, como el COVID-19, o de una enfermedad ya existente. Por ejemplo, si se estiman 10 casos de malaria en la selva y en una semana se presentan 20, eso sería una epidemia.

Por su parte, la endemia se trata del comportamiento de una enfermedad en el que “se mantiene una transmisión baja y es tan baja que se van contagiando las personas, y el sistema no las encuentra o son muy pocos los casos”. Ejemplos de enfermedades endémicas en el Perú son el dengue o la influenza.

El epidemiólogo César Cárcamo recuerda que hay una serie de enfermedades que han ingresado a diferentes partes del mundo y se han quedado de forma permanente en la población. Asimismo, indica que dentro de la fase endémica, pueden ocurrir fases epidémicas.

“Por ejemplo, el dengue tiene un número de casos bajos, y puede venir un Fenómeno El Niño que hace que llueva más, y así pueden aumentar los casos. Entonces, dentro del estado endémico, nuevamente se pasa a la fase epidémica. Hay un pico. Cuando tenemos estas olas de infección, hablamos de epidemias. Cuando tenemos un nivel estable, hablamos de endemia”, refirió Cárcamo.

“Posiblemente el virus no desaparecería, sino que se quedaría con nosotros en un nivel bajo por mucho tiempo”, añadió.

Por su parte el epidemiólogo Manuel Loayza manifestó que la “endemia es un proceso que ocurre cuando ya la epidemia se generaliza, pero que convive con las personas y, a través de herramientas como medicamentos y vacunas, se vuelve estacional. La enfermedad aparece y luego decae”.

¿Cómo se transita de una pandemia a una endemia?

Cárcamo señala que son varios factores, entre ellos que el nivel de contagiosidad y letalidad no sean tan impactantes. “De manera que el virus ya no es tan letal, no mate a muchos, no se contagie tan fácil y nunca se queda sin susceptibles, siempre hay un bolsón de personas susceptibles”, dijo.

“Una persona se puede resfriar varias veces en su vida, así es como se mantiene el virus endémico en la población: infectando y reinfectando, pero no haciendo infecciones explosivas y matando a muchos”, añadió.

Por su parte, Loayza refiere que para los virus, al no poder ser tratados con medicamentos, se buscan vacunas y así generar anticuerpos de forma artificial. “Entonces, en promedio, duraba 3 o 4 años desde que inicia con picos y caídas, pero ahora depende mucho de la vacunación. [...]. Esto va a ocurrir hasta que la costumbre identifique este coronavirus natural que está en el ambiente y va a poder responder rápidamente”, dijo.

Marco Cavaleri, jefe de Estrategia de Vacunación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), estimó que la emergencia sanitaria se encamina hacia “una posibilidad de que el virus sea endémico”. Sin embargo, alerta de que aún es pronto para hablar de ese escenario: “No podemos olvidarnos de que seguimos en una pandemia”.



