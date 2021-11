La reina Isabel II del Reino Unido participó en la cumbre del clima COP26 | Fuente: EFE

La reina Isabel II del Reino Unido urgió este lunes a los líderes y delegados que asisten a la cumbre del clima COP26 en Glasgow (Escocia) que aúnen esfuerzos para combatir con compromisos concretos la crisis climática.



"Es necesario reconocer que ha pasado el tiempo de las palabras, es el momento de la acción", esgrimió en un mensaje pregrabado en vídeo la soberana británica, de 95 años, que no ha acudido en persona a la reunión climática por recomendación médica.



"Los beneficios de estas acciones no estarán ahí para que los disfrutemos hoy nosotros: ninguno de nosotros vivirá para siempre. Pero hacemos esto no por nosotros, sino por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos", declaró.



La reina expresó su esperanza de que los mandatarios que tienen la responsabilidad de fijar los objetivos medioambientales de sus países para las próximas décadas logren "elevarse por encima de la política del momento" y tomen decisiones pensando en el futuro.



"Nadie entre nosotros subestima los retos a los que nos enfrentamos, pero la historia ha demostrado que cuando las naciones se unen en una causa común siempre hay espacio para la esperanza", afirmó la soberana, que en 2022 cumplirá siete décadas en el trono.



"Durante más de setenta años, he tenido la suerte de reunirme y conocer a muchos de los grandes líderes mundiales, y probablemente he llegado a entender un poco aquello que les hace especiales", reflexionó.

RECUERDA AL PRÍNCIPE FELIPE

Isabel II dedicó un fragmento de su discurso a recordar a su esposo, el duque de Edimburgo, fallecido el pasado abril con 99 años.



"Es para mí una fuente de profundo honor el papel de liderazgo que jugó mi marido al animar a la gente a proteger nuestro frágil planeta", dijo la monarca.



La labor medioambiental del duque "pervive" en su primogénito, el príncipe Carlos, de 72 años y heredero al trono, y su nieto, el príncipe Guillermo, de 39. "No podría estar más orgullosa de ellos", recalcó.



Isabel II ensalzó asimismo el "entusiasmo" con el que los más jóvenes defienden la necesidad de combatir el cambio climático y recalcó que en la COP26 "el mundo tiene la oportunidad de unirse en un objetivo común".

EFE







