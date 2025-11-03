Reino Unido: imputan diez cargos de intento de asesinato a detenido tras apuñalamiento múltiple en un tren

La Policía británica acusó formalmente a un ciudadano británico de diez cargos de intento de asesinato tras un ataque con cuchillo en un tren el pasado sábado, que dejó once personas heridas.

Además de los diez cargos por la agresión en el tren, el sujeto enfrenta una acusación adicional de intento de asesinato por un incidente previo en la estación de Pontoon Dock, en el este de Londres, ocurrido horas antes del ataque principal. En ese primer hecho, una persona resultó herida en el rostro tras ser también agredida con un arma blanca.

El presunto agresor, originario de Peterborough (este de Inglaterra), compareció este lunes 3 de noviembre ante el tribunal de magistrados de su ciudad y el juez ordenó su detención preventiva hasta el 1 de diciembre, fecha de su próxima audiencia.

Un segundo hombre de 35 años que había sido detenido inicialmente fue liberado sin cargos el domingo, después de que la Policía determinara que no tuvo relación con los hechos.

El ataque, en el que se descartan tintes de terrorismo, tuvo lugar en un tren de la línea London North Eastern Railway (LNER) que viajaba de Doncaster a Londres y que realizó una parada de emergencia en Huntingdon, a unos 130 kilómetros de la capital, tras los primeros avisos a las autoridades.

Entre los heridos se encuentra un miembro del personal ferroviario que intentó detener al atacante y que actualmente permanece en estado crítico. Las autoridades lo calificaron de “héroe” por su intento de proteger a los pasajeros. Otros cuatro heridos continúan hospitalizados, mientras que cinco ya recibieron el alta médica.

Medidas de seguridad

Está previsto que la ministra del Interior, Shabana Mahmood, informe este lunes a la Cámara de los Comunes sobre los avances de la investigación.

Mientras tanto, las autoridades refuerzan la seguridad en las principales estaciones ferroviarias del país con la presencia de policías armados.

El Gobierno descartó medidas más drásticas, como la implantación de controles tipo aeropuerto en las más de 3.500 estaciones británicas, por considerarlas “impracticables”.

El ataque causó conmoción en todo el Reino Unido, con mensajes de solidaridad del primer ministro Keir Starmer y del rey Carlos III, quienes expresaron su apoyo a las víctimas y sus familias.

Las cifras oficiales muestran una reducción del 18% en los asesinatos con arma blanca en el último año y un descenso del 5% en los ataques con cuchillo en Inglaterra y Gales hasta junio de 2025.