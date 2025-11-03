El terremoto en Afganistán deja sin electricidad a varias provincias del país

Las autoridades talibanas indicaron que los equipos de rescate están evaluando los daños en las zonas remotas, y advirtieron que el número de víctimas podría aumentar a medida que se restablezcan las comunicaciones. | Fuente: EFE | Fotógrafo: NAJIB FARYAD

El sismo se registró a la 1:00 de la madrugada, hora local (20:30 GMT) del lunes, con su epicentro a 22 kilómetros de la ciudad de Khulm, en la provincia de Balkh, y a una profundidad de 28 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El temblor se sintió con fuerza en Kabul y en varias provincias del norte, centro y noreste del país.

El número de víctimas mortales por el terremoto ha aumentado a más de 20 y los heridos superan los 530, según informó el Ministerio de Salud Pública, que advirtió de que las cifras podrían variar a medida que avanzan las labores de búsqueda y rescate.

Las organizaciones de las Naciones Unidas, entre ellas la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), han desplegado equipos en las zonas afectadas para evaluar los daños y coordinar la entrega de asistencia de emergencia junto a las autoridades locales y organizaciones socias, según indicaron en sus perfiles de X.

Las autoridades talibanas indicaron que los equipos de rescate están evaluando los daños en las zonas remotas, y advirtieron que el número de víctimas podría aumentar a medida que se restablezcan las comunicaciones. El vicesecretario de prensa del Gobierno, Hamdullah Fitrat, anunció que se han difundido los números de contacto de los cuerpos militares para emergencias.

Afganistán, asentado sobre la colisión de las placas india y euroasiática, sufre con frecuencia potentes terremotos. El de este lunes golpea a un país que aún se recupera de la serie de sismos que en septiembre dejaron más de 2 200 muertos en el este del país.