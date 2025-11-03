El terremoto en Afganistán deja sin electricidad a varias provincias del país

El terremoto de magnitud 6,3 que sacudió el norte de Afganistán la madrugada de este lunes provocó el corte de las líneas de transmisión eléctrica importadas desde Uzbekistán y Tayikistán, dejando sin suministro a varias provincias del país, entre ellas Kabul.
"Como consecuencia del terremoto, las provincias situadas a lo largo de estas líneas —Kabul, Baghlan, Parwan, Panjshir, Kapisa, Logar, Paktia, Ghazni y Maidan Wardak— se han quedado completamente sin el suministro eléctrico importado desde Uzbekistán", informó en un comunicado la compañía estatal de electricidad Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS).
DABS añadió que los primeros intentos por restablecer la electricidad en las zonas afectadas no han tenido éxito hasta el momento, aunque los equipos técnicos continúan trabajando para evaluar las líneas y reanudar el suministro en breves.
Afganistán depende en gran medida de la electricidad importada desde países vecinos debido a su limitada capacidad de generación interna, principalmente desde Uzbekistán, Tayikistán e Irán, según los últimos informes de DABS.