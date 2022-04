Un Sukhoi Su-25 ucraniano lanza bengalas de señuelo mientras brinda apoyo aéreo a las tropas ucranianas en tierra durante la batalla cerca de Yampil, en el este de Ucrania, el 27 de abril de 2022, en medio de la invasión rusa de Ucrania. | Fuente: AFP

El Reino Unido y otras potencias occidentales deberían facilitar armas, tanques y aviones de combate a Ucrania como parte del apoyo militar a largo plazo, dijo este miércoles la ministra británica de Exteriores, Liz Truss.



En un discurso en Mansion House, la residencia del alcalde de la City de Londres (centro financiero), Truss señaló que Occidente "debe estar preparado para el largo plazo y redoblar nuestro apoyo" al país para que el presidente ruso, Vladímir Putin, no pueda encontrar un lugar donde financiar esta "guerra terrible".



"Armas pesadas, tanques, aviones: profundizar en nuestros inventarios, aumentar la producción. Necesitamos hacer todo esto", dijo la ministra, que consideró que "la guerra en Ucrania es nuestra guerra, es la guerra de todos, porque la victoria de Ucrania es un imperativo estratégico para todos nosotros".



Las sanciones de Occidente, subrayó, ya han hecho que Rusia se enfrente a su primer incumplimiento de pago de la deuda en un siglo.



Cortar importaciones de petróleo y gas

Para impedir que Putin pueda financiar el conflicto en Ucrania, Truss pidió cortar las importaciones de petróleo y gas "de una vez por todas", al tiempo que se apoya al pueblo ucraniano.



"Esto significa ayudar a los refugiados, implica entregar alimentos, fármacos y otros (artículos) esenciales", dijo.



"Si Putin tiene éxito, habrá una miseria incalculable en toda Europa y terribles consecuencias en todo el mundo. Nunca nos volveremos a sentir seguros", resaltó la ministra.



La ministra agregó que, cuando se acabe el conflicto en Ucrania, Occidente debe asegurar que Kiev cuenta con los recursos que necesita para mantener la seguridad, impedir futuros ataques y pueda proceder a la reconstrucción del país.



"Es por ello que estamos determinados a trabajar con Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados sobre un nuevo Plan Marshall para el país", añadió Truss al recordar la ayuda que recibió Europa de EE.UU. después de la II Guerra Mundial.



La jefa de la diplomacia británica se mostró a favor de construir alianzas internacionales "fuertes" y consideró que la Alianza Atlántica, el G7 y la Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwealth, antiguas colonias) "son vitales".



"Ahora necesitamos un nuevo enfoque (internacional), uno que combine seguridad y (también) seguridad económica", añadió.

(Con información de EFE)

