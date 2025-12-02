Cinco horas de reunión entre enviado de Trump y Putin en Moscú: ¿qué se dijo tras cita que acabó sin acuerdos para plan de paz en Ucrania?

El presidente ruso, Vladímir Putin, sostuvo una reunión de casi cinco horas con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el asesor Jared Kushner, sin lograr un compromiso sobre el plan de paz para Ucrania propuesto por Estados Unidos.

"Por el momento no hemos logrado un compromiso, pero varias propuestas estadounidenses son más o menos aceptables. Se pueden discutir", aseguró a la prensa rusa Yuri Ushakov, asesor de política internacional de la Presidencia rusa.

La cita, la sexta entre Putin y Witkoff en lo que va de año, abordó el plan original de Donald Trump y cuatro documentos adicionales entregados por la delegación estadounidense, con énfasis en cuestiones territoriales como la retirada ucraniana del Donbás, pero concluyó sin avances concretos ni revelación de detalles, dejando pendiente una posible cumbre entre Putin y Trump.



Las posiciones de ambas partes "no están más lejos, eso seguro" que antes de la reunión, según Ushakov, quien calificó el diálogo de "muy útil, constructiva y sustanciosa".

Esta falta de acuerdo se produce en un contexto de intensas negociaciones diplomáticas, con Ucrania esperando señales de Washington y Rusia insistiendo en resolver las "causas iniciales" de su invasión, mientras el conflicto continúa afectando la vida diaria en Ucrania con apagones y bombardeos.

La reunión en Moscú sigue a consultas previas. Witkoff se reunió con representantes ucranianos en Miami el domingo y participó en una videoconferencia con Zelenski y el presidente francés Emmanuel Macron el lunes.

Detalles de la reunión en el Kremlin

Durante las negociaciones, Putin y la delegación estadounidense analizaron el plan de 28 puntos original de Trump, que incluye propuestas como el reconocimiento de Crimea y partes de Donetsk y Luhansk como territorios rusos, la limitación de las Fuerzas Armadas ucranianas a 600 000 efectivos y la renuncia de Ucrania a la OTAN, aunque con posible adhesión a la UE.

"Abordamos en concreto el problema territorial sin el que nosotros no vemos una solución a la crisis", apuntó Ushakov.

Rusia exige la incondicional retirada ucraniana del Donbás y rechaza exigencias europeas consideradas "absolutamente inadmisibles".

Witkoff, acompañado esta vez por una intérprete y Kushner, entregó cuatro documentos adicionales al plan.

"En algunos (puntos) podíamos estar de acuerdo y el presidente se lo dijo a sus interlocutores. Otros despertaron nuestra crítica", señaló Ushakov.

Antes de la cita, la delegación estadounidense paseó por la Plaza Roja con el emisario ruso Kirill Dmitriev, quien en X describió el día como "importante para la paz" al referirse al "equipo que hizo realidad el acuerdo de paz del presidente Trump en Gaza".

Putin hizo esperar a los visitantes mientras pronunciaba un discurso en un foro de inversiones, una táctica recurrente en negociaciones.