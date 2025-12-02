¿Qué se sabe de la supuesta captura de la ciudad ucraniana de Pokrovsk por parte de Rusia?

Pokrovsk es un cruce de carreteras y ferrocarriles en la región oriental ucraniana de Donetsk, con una población de unas 60 000 personas antes de la actual invasión rusa, que inició hace casi cuatro años.

La ciudad fue en su día un importante centro logístico para el Ejército ucraniano, ya que está situada en una carretera clave que se utilizaba para abastecer a otros puestos de avanzada en el frente. La guerra rusa ha destruido edificios de apartamentos, dejado carreteras destrozadas y la mayoría de su población ha huido.

La única mina de Ucrania que produce carbón de coque, utilizado en su otrora vasta industria siderúrgica, se encuentra a unos 10 km al oeste de Pokrovsk. Las operaciones mineras allí han sido suspendidas.

Pokrovsk también alberga la universidad técnica más grande de la región, que ahora se encuentra abandonada, dañada por los bombardeos.

¿Por qué es tan importante para Rusia capturar Pokrovsk?

Rusia quiere apoderarse de toda la región del Donbass, que comprende las provincias de Lugansk y Donetsk. Ucrania aún controla alrededor del 10% del Donbass, una superficie de unos 5 000 km² (1.930 millas cuadradas) en la mayor parte del norte de Donetsk.

La captura de Pokrovsk y Kostiantynivka, al noreste, que las fuerzas rusas también intentan controlar, proporcionaría a Moscú una plataforma para avanzar hacia el norte, en dirección a las dos mayores ciudades que aún están bajo control ucraniano en Donetsk: Kramatorsk y Sloviansk.

Además, dejaría la región ucraniana de Dnipropetrovsk– al oeste, donde las fuerzas rusas afirman haber establecido ya un punto de apoyo–más vulnerable a los avances rusos.

Pokrovsk sería la conquista territorial más importante de Moscú dentro de Ucrania desde que tomó la ciudad en ruinas de Avdiivka a principios de 2024.

Moscú quiere convencer a Occidente de que la captura del resto de la región de Donetsk es inevitable y que sería mejor que Kiev la entregara voluntariamente como parte de un “acuerdo de paz”.

Ucrania, que hasta ahora ha rechazado esa idea, está ansiosa por demostrar a sus socios occidentales que puede hacer pagar un alto precio a los rusos por ganancias territoriales relativamente modestas y, por lo tanto, merece una ayuda militar y financiera continua.

Putin afirma que el Donbass ahora forma parte “legalmente” de Rusia. Kiev y la mayoría de las naciones occidentales rechazan la toma del territorio por parte de Moscú, considerándola una apropiación ilegal de tierras.