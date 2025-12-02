Últimas Noticias
¿Qué se sabe de la supuesta captura de la ciudad ucraniana de Pokrovsk por parte de Rusia?

France 24

por France 24

·

El presidente Vladímir Putin elogió lo que sus comandantes aseguran que es la captura total de Pokrovsk, en el este de Ucrania, por parte de Rusia. De confirmarse, sería una importante victoria que ayudaría a Moscú a cumplir sus objetivos bélicos más amplios. Sin embargo, Kiev sostiene que sus tropas siguen allí. A continuación, las claves sobre Pokrovsk y la larga batalla por su control, que comenzó a mediados de 2024.

Pokrovsk es un cruce de carreteras y ferrocarriles en la región oriental ucraniana de Donetsk, con una población de unas 60 000 personas antes de la actual invasión rusa, que inició hace casi cuatro años. 

La ciudad fue en su día un importante centro logístico para el Ejército ucraniano, ya que está situada en una carretera clave que se utilizaba para abastecer a otros puestos de avanzada en el frente. La guerra rusa ha destruido edificios de apartamentos, dejado carreteras destrozadas y la mayoría de su población ha huido.

La única mina de Ucrania que produce carbón de coque, utilizado en su otrora vasta industria siderúrgica, se encuentra a unos 10 km al oeste de Pokrovsk. Las operaciones mineras allí han sido suspendidas.

Pokrovsk también alberga la universidad técnica más grande de la región, que ahora se encuentra abandonada, dañada por los bombardeos.

¿Por qué es tan importante para Rusia capturar Pokrovsk?

Rusia quiere apoderarse de toda la región del Donbass, que comprende las provincias de Lugansk y Donetsk. Ucrania aún controla alrededor del 10% del Donbass, una superficie de unos 5 000 km² (1.930 millas cuadradas) en la mayor parte del norte de Donetsk.

La captura de Pokrovsk y Kostiantynivka, al noreste, que las fuerzas rusas también intentan controlar, proporcionaría a Moscú una plataforma para avanzar hacia el norte, en dirección a las dos mayores ciudades que aún están bajo control ucraniano en Donetsk: Kramatorsk y Sloviansk.

Además, dejaría la región ucraniana de Dnipropetrovsk– al oeste, donde las fuerzas rusas afirman haber establecido ya un punto de apoyo–más vulnerable a los avances rusos.

Pokrovsk sería la conquista territorial más importante de Moscú dentro de Ucrania desde que tomó la ciudad en ruinas de Avdiivka a principios de 2024.

Moscú quiere convencer a Occidente de que la captura del resto de la región de Donetsk es inevitable y que sería mejor que Kiev la entregara voluntariamente como parte de un “acuerdo de paz”.

Ucrania, que hasta ahora ha rechazado esa idea, está ansiosa por demostrar a sus socios occidentales que puede hacer pagar un alto precio a los rusos por ganancias territoriales relativamente modestas y, por lo tanto, merece una ayuda militar y financiera continua.

Putin afirma que el Donbass ahora forma parte “legalmente” de Rusia. Kiev y la mayoría de las naciones occidentales rechazan la toma del territorio por parte de Moscú, considerándola una apropiación ilegal de tierras.

¿Por qué se ha prolongado tanto la batalla por Pokrovsk?

Rusia lleva más de un año amenazando Pokrovsk. En lugar de sus ataques frontales en batallas anteriores, como la sangrienta campaña por la ciudad de Bakhmut, de tamaño similar, el Ejército ruso ha estado utilizando un movimiento de pinza para rodear gradualmente Pokrovsk y amenazar las líneas de suministro ucranianas.

Las fuerzas rusas han hostigado a las tropas ucranianas enviando pequeñas unidades y drones para interrumpir la logística y sembrar el caos antes de enviar refuerzos más grandes.

Ucrania afirma que la ofensiva rusa ha provocado enormes pérdidas en sus fuerzas. Moscú afirma que Ucrania, con una población significativamente menor, corre el riesgo de quedarse sin efectivos y que sus propias tácticas, más lentas, están diseñadas para minimizar las bajas.

Una incursión en la región rusa de Kursk por parte del Ejército de Ucrania en 2024, que Moscú repelió, ralentizó el ataque ruso sobre Pokrovsk.

¿Qué está pasando ahora?

Un video publicado por el Ministerio de Defensa ruso mostró a tropas ondeando la bandera rusa en una plaza ubicada en lo que la agencia de noticias Reuters confirmó que era el centro de la ciudad, mientras se oía en la distancia lo que parecía fuego de artillería. No ha sido posible, de momento, confirmar cuándo se grabó el video.

Sin embargo, el Ejército de Ucrania desestimó este martes 2 de diciembre la versión rusa. "Las descaradas declaraciones de los líderes del país agresor sobre la 'captura' de estos asentamientos por parte del Ejército ruso no se corresponden con la realidad", declaró el Estado Mayor de Kiev en un comunicado, refiriéndose también a las ciudades de Vovchansk y Kupiansk.

Las fuerzas ucranianas aún controlan la parte norte de la ciudad, según agregó el Ejército de este país, destacando que habían atacado a las tropas rusas en el sur de Pokrovsk.

No han sido verificados de forma independiente los informes del campo de batalla de ninguno de los dos bandos, debido a las restricciones para informar en la zona de guerra.

La publicación del video con Putin a última hora del lunes 1 de diciembre parecía calculada para coincidir con los preparativos para las conversaciones que el jefe del Kremlin tiene programadas para este martes 2 de diciembre, en Moscú, con los negociadores estadounidenses: el enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner.

Valery Solodchuk, comandante del grupo de fuerzas del Centro, informó a Putin que las tropas rusas estaban llevando a cabo operaciones de “limpieza” contra las fuerzas ucranianas en los alrededores de Pokrovsk y la cercana ciudad de Myrnohrad, donde, según él, había hasta 2 000 soldados ucranianos atrapados.

Sin embargo, el Ejército de Ucrania declaró el lunes haber repelido más de 40 ataques rusos en la zona de Pokrovsk.

Informes RPP

Ucrania y Rusia: Tres años en guerra sin visos de solución

Después de tres años, la guerra entre Rusia y Ucrania ingresa a una nueva etapa con el cambio de postura de Estados Unidos en la administración del nuevo presidente Donald Trump. Desde la anexión de Crimea en 2014 hasta la "operación especial" de Vladimir Putin en febrero de 2022, el conflicto ha evolucionado, afectando a ciudades ucranianas y reconfigurando alianzas internacionales. Conozcamos más en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
