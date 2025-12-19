Rodrigo Paz y su primera prueba de fuego en Bolivia: la eliminación del subsidio al combustible

El subsidio a los precios de los combustibles quedó definitivamente eliminado en Bolivia, luego de casi 20 años de inamovilidad, en medio de la declaración de “emergencia económica y social” por parte del recién instalado presidente Rodrigo Paz.

“Asumimos el Gobierno de un país profundamente herido en su economía, en sus reservas, sin dólares, con una inflación creciente, sin combustibles y con un Estado que fue vaciado desde adentro. Bolivia está enferma, la arrasaron como en la guerra. Nos dejaron solos, nos saquearon como país”, afirmó Paz en un mensaje a la nación.

Paz aseguró en un discurso la noche del 17 de diciembre que el país vive "la peor crisis económica, financiera, social y ambiental" de su historia, y sostuvo que tendrá que atravesarla con un déficit que describió como “gigantesco” y con sus “reservas internacionales agotadas”.

Tanto la gasolina como el diésel mantuvieron el mismo precio durante los 19 años de gestión del Movimiento al Socialismo (MAS), 0,53 dólares el litro, un anclaje que le costaba al Estado unos 2000 millones de dólares al año.