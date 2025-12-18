Estados Unidos celebra las reformas de Rodrigo Paz en Bolivia y ofrece apoyo para su implementación

El Gobierno de Estados Unidos aplaudió este jueves las reformas anunciadas por el presidente boliviano, Rodrigo Paz, para estabilizar la economía de su país y también su compromiso hacia una mayor apertura a la inversión extranjera, al tiempo que ofreció su ayuda para apoyar al país suramericano en esta etapa de transición.

"EE.UU. acoge con beneplácito el anuncio realizado hoy por el presidente Rodrigo Paz sobre un importante paquete de reformas económicas destinadas a restablecer la estabilidad, la prosperidad y la inversión en Bolivia tras décadas de políticas fallidas", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

El jefe de la diplomacia estadounidense reconoció que aunque el "camino por delante no será fácil", estas medidas "son un cambio de rumbo necesario que sienta las bases para un futuro más próspero y seguro para todos los bolivianos", después de "años de estancamiento económico, corrupción y mala gestión".

"Estados Unidos colaborará con el Gobierno de Bolivia para garantizar que estas reformas reporten beneficios al pueblo boliviano en el menor tiempo posible", indicó Rubio sobre las medidas impulsadas por Paz, que incluyen el retiro de la subvención de los combustibles e incrementos del salario mínimo nacional y de algunos bonos sociales.

Aplauden búsqueda de inversión extranjera en Bolivia

En nombre de su país, el secretario de Estado también aplaudió el compromiso del presidente boliviano para atraer inversión extranjera. Washington ve a esta apertura, junto a una gestión económica sólida y el respeto al Estado de derecho, como elementos esenciales para "liberar todo el potencial de Bolivia".

"Funcionarios del Gobierno de EE.UU. se encuentran actualmente en Bolivia con el fin de facilitar inversiones que fomenten la prosperidad para nuestras dos naciones. Estados Unidos está dispuesto a apoyar la transición de Bolivia y a profundizar nuestra asociación", agregó Rubio.

Paz, que tomó juramento el pasado 8 de noviembre, declaró este miércoles una "emergencia económica, financiera, energética y social porque Bolivia no podía seguir funcionando con normas de los últimos 20 años", de los Gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).