Rusia advierte a Occidente: "El invierno sólo acaba de comenzar"

Ucranianos en un mercadillo en Járkov, Ucrania, se abrigan ante el inicio del invierno en Europa. | Fuente: EFE

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, advirtió hoy a Occidente, tras la entrada en vigor del tope a los precios del petróleo ruso, que "el invierno solo acaba de comenzar".



"Una cosa está clara. Esto no será bueno para el consumidor. Eso seguro. Así que hagan acopio de aguardiente, mantas y calentadores de agua. Todo está por venir, el invierno sólo acaba de comenzar", dijo en su canal de Telegram.



Medvédev asegura que los intentos de regular los precios suelen conducir a la desaparición del producto o al incremento de su costo.



"Nadie ha anulado la ley de precios. Así ocurrirá con el petróleo. Por supuesto, no desaparecerá, pero con los precios ocurrirá lo inimaginable", subrayó.



El expresidente ruso ironizó con que esta situación le recuerda a un "grupo de burgueses europeos ebrios" que decide bañarse en agua helada, motivo por el que parte de ellos muere ahogado.



"Estos serán enterrados entre tristes brindis sobre que perecieron en un combate desigual con el oso ruso y el general invierno. Bueno, ¡ese es el camino que han elegido! Lo que para el ruso es bueno, para el alemán es la muerte", explicó.



El Kremlin aseguró hoy que no reconoce ningún tope al precio a su petróleo y que prepara una respuesta a la decisión de la Unión Europea y el G7 de fijar a partir de este lunes un precio máximo al crudo ruso de 60 dólares por barril.



En su momento, el Gobierno ruso adelantó que no suministrará crudo a aquellos países que impongan restricciones a los precios de su petróleo debido a la campaña militar rusa en Ucrania.

EE.UU. acusa a Rusia de usar el invierno como un arma en Ucrania

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, acusó el domingo al Gobierno ruso de estar usando el invierno como un arma en la guerra en Ucrania y lo señaló por atacar la infraestructura y las fuentes de energía de los ciudadanos en el país europeo.

En una entrevista con la cadena CBS en el programa Face The Nation, Blinken aseguró que el presidente ruso, Vladìmir Putin, ha rechazado los intentos de diálogo para salir del conflicto y, en cambio, ha intensificado su ofensiva.

“Ha redoblado las apuestas en todo: movilizando más fuerza, anexando territorio en Ucrania y ahora tratando de usar el invierno como un arma”, señaló el secretario de Estado.

Blinken subrayó que debido a que Rusia “no ha sido capaz de ganar en el campo de batalla” el Gobierno de Putin ahora está atacando a los civiles ucranianos “yendo contra su infraestructura energética, intentando dejarlos sin luz y sin calefacción”. (Con información de EFE)