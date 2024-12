Rusia denuncia nuevo ataque ucraniano con misiles ATACMS y promete responder

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio de Defensa de Rusia denunció este miércoles un nuevo ataque ucraniano con misiles de largo alcance estadounidenses ATACMS en territorio ruso y prometió no dejarlo sin respuesta.



Según el parte castrense, Kiev lanzó hoy seis misiles ATACMS contra un aeródromo militar en la ciudad portuaria de Taganrog, en la región de Rostov, dos de los cuales fueron derribados y otros cuatro desviados por los sistemas de lucha radioelectrónica.



Como consecuencia de la caída de fragmentos de misiles se produjeron víctimas entre el personal militar del aeródromo, indica el comunicado.



El ataque, agrega, no dejó grandes destrucciones, pero sí causó daños a dos edificios, así como algunos vehículos militares y civiles estacionados en la zona.



"Este ataque con armas occidentales de largo alcance no quedará sin respuesta y se tomarán las medidas pertinentes", señalaron los militares rusos.

Cuarto ataque ucraniano con ATACMS

Se trata del cuarto ataque con ATACMS contra territorio ruso confirmado por las autoridades de este país.



Kiev lanzó por primera vez estos misiles contra objetivos en territorio ruso el 19 de noviembre, a lo que Moscú respondió disparando el nuevo misil balístico hipersónico Oréshnik (Avellano) contra una fábrica militar ucraniana.



Esta mañana, el gobernador de Rostov, Yuri Sliusa, informó de un ataque con misiles contra Taganrog sin precisar el carácter del armamento utilizado por Ucrania.



"Anoche Taganrog sufrió un ataque con misiles. Una empresa industrial sufrió daños, 14 automóviles quedaron calcinados en un aparcamiento", escribió en su canal de Telegram.



La jefa de la administración de Taganrog, Svetlana Kambúlova, precisó además que el ataque dañó una caldera del sistema urbano, por lo que un total de 28 edificios de apartamentos quedaron sin calefacción.