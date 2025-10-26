Rusia ensaya con éxito un misil de crucero con propulsión nuclear mientras se registran nuevos ataques contra Kiev

Rusia ha probado con éxito un nuevo misil de crucero con capacidad y propulsión nuclear, el Burevestnik 9M730, anunció este domingo el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, en presencia del presidente Vladimir Putin.

El mandatario afirmó que el arma, conocida por la OTAN como SSC-X-9 Skyfall, es “invencible” frente a los sistemas antimisiles actuales y futuros, gracias a su alcance prácticamente ilimitado y a una trayectoria de vuelo imprevisible.

“Las pruebas decisivas han concluido”, declaró Putin en un video difundido por el Kremlin, antes de ordenar que se inicie la preparación de las infraestructuras necesarias para incorporar el misil a las fuerzas armadas rusas. “Es una creación única, que ningún otro país posee”, añadió.

Durante el último ensayo, realizado el 21 de octubre, el misil permaneció en el aire unas quince horas y recorrió 14 000 kilómetros, precisó Guerásimov, quien aseguró que “esa distancia no representa un límite” para este armamento.

“Las características técnicas del Burevestnik permiten atacar con precisión garantizada objetivos fuertemente protegidos en cualquier punto del planeta”, afirmó.

Un mensaje político a Occidente

Previo a la cumbre Trump-Putin en Alaska en agosto de este año, varios investigadores habían detectado indicios de que Moscú preparaba un nuevo ensayo del Burevestnik, tras observarse una intensa actividad en el sitio de Pankovo, en Nueva Zembla, según imágenes satelitales.

Dos expertos en control de armamento, citados por Reuters, señalaron que este proyecto cobró impulso desde que Donald Trump anunció en enero el desarrollo del nuevo escudo antimisiles estadounidense, conocido como el "domo de oro".

Analistas consultados por The Moscow Times y Reuters interpretan también la prueba del Burevestnik como un mensaje político dirigido a Occidente y a Estados Unidos: Rusia busca reafirmar su capacidad de disuasión nuclear y no descarta retirarse de los tratados de control de armas.

No obstante, otros expertos occidentales expresan dudas sobre la fiabilidad y la seguridad del sistema, recordando que ensayos anteriores habrían provocado accidentes y filtraciones radiactivas.

Moscú no ha revelado la fecha ni el lugar exacto del lanzamiento, aunque medios rusos afines al gobierno aseguran que el resultado fue “exitoso”.