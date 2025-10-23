Volodímir Zelenski pide presión sobre Rusia para que negocie y dice desconocer plan de paz europeo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró este jueves que ejercer más presión sobre Rusia conseguirá que Moscú se siente a hablar sobre el fin de la guerra y también dijo desconocer un posible plan de paz europeo.

"Más presión sobre Rusia y se sentarán y hablarán; y creo que ese es el plan", declaró en una rueda de prensa tras intervenir en la cumbre de líderes de la Unión Europea que se celebra hoy en Bruselas.

"Entre nosotros, no sé sobre el plan. Hay algún plan europeo. Hablamos con algunos socios, con muy buenos amigos, y por supuesto quieren estar listos para cualquier cosa. No queremos que alguien lleve a la mesa un plan de alguien de Rusia mediante uno u otro país tercero", comentó.

Se refirió a "los amigos europeos" y dijo que la "sugerencia es preparar algún punto".

"Pero sabemos qué hacer. Sí, quedarnos donde estamos. Primero, un alto el fuego. Si Rusia está preparada para hablar, nosotros estamos preparados para hablar. Ese es el plan. Entre nosotros: el plan empieza con un alto el fuego", expuso.



"El plan empieza ni siquiera con un alto el fuego. El plan empieza con la voluntad de sentarse y hablar, no seguir en pie y luchar usando cualquier tipo de misiles contra civiles, niños", continuó.

Bloomberg publicó esta semana que los países europeos están trabajando con Ucrania en un plan de paz de 12 puntos para poner fin a la guerra de agresión de Rusia.

Sobre reunión con Trump

Por otro lado, Zelenski se pronunció sobre la reunión que mantuvo la semana pasada en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según publicó el diario Financial Times, el encuentro resultó muy bronco y Trump trató de convencer a Zelenski de que ceda ante las exigencias territoriales de Putin.

"El resultado de esa reunión. ¿Qué puedo decir? No entraremos en detalles. El resultado de esa reunión: tenemos sanciones sobre la energía rusa, no tenemos una reunión en Hungría sin Ucrania y no tenemos todavía misiles Tomahawk. Ese es el resultado. Creo que no es malo", comentó Zelenski.

"Veremos, no sé. Realmente, cada día trae algo nuevo. No sé, quizá mañana tendremos Tomahawks, no sé", añadió.

La Casa Blanca confirmó el martes que el encuentro entre el presidente Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Budapest, no tendrá lugar en un "futuro inmediato", días después de que el mandatario estadounidense adelantara que la cita ocurriría "muy pronto".