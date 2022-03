Vladimir Putin, presidente de Rusia. | Fuente: AFP | Fotógrafo: MIKHAIL KLIMENTYEV

Rusia busca la división de Ucrania, de acuerdo al modelo coreano, según el jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kyrylo Budanov, quien afirma que ése es el propósito de Moscú, tras haber fracasado en su plan de apoderarse de todo el país.



Los rusos no han logrado derribar al gobierno ucraniano, como pretendía el presidente Vladímir Putin, y han sufrido duras derrotas en Kiev, sostiene Budanov, en un mensaje colgado en su cuenta de Facebook.



"Hay motivos para pensar que Putin contempla un escenario al estilo coreano, consistente en una línea divisoria entre las regiones ocupadas y las no ocupadas de nuestro país", prosigue el jefe del departamento de Inteligencia del Ministerio de Defensa -GURMO-.



Los esfuerzos de las tropas rusas se concentran ahora en crear un corredor terrestre con Crimea, anexionada por Rusia en 2014, en lo que han topado, según Budanov, con la "indominable y valiente" defensa de la asesiada ciudad de Mariúpol.



El alto mando ruso dio el viernes por concluida la llamada primera fase de su intervención en Ucrania y aseguró concentrarse ahora en lo que calificó de "liberación" del Donbás, las autoproclamadas repúblicas separatistas del este del país.



El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dejado reiteradamente claro que toda negociación con Rusia debe llevar a "resultados significativos", bajo la premisa del respeto a la soberanía e integridad territorial de su país.

En un reciente mensaje, el líder ucraniano insistió en que la integridad territorial debe estar "garantizada" y advirtió de que su población "no aceptará ninguna condición" que no respete esa soberanía.



Su ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, desmintió asimismo hace unos días que Kiev y Moscú estuvieran próximos a llegar a acuerdos en cuatro de seis puntos discutidos como parte de las conversaciones de paz.



Kuleba señaló que "no hay consenso" con Rusia, en respuesta a unas declaraciones del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien había hablado de algunos acuerdos, como la renuncia de Ucrania a adherirse a la OTAN.

(Información de Efe)

