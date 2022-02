El pueblo ucraniano se refugia en la estación de metro Pushkinskaya en Kharkiv, Ucrania. | Fuente: EFE | Fotógrafo: SERGEY KOZLOV

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, le aseguró este sábado al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que ese organismo internacional aumentará la ayuda humanitaria a su país, que desde el pasado jueves está siendo bombardeado por Rusia.



António Guterres sostuvo hoy una conversación telefónica con Volodomir Zelenski, a quien "transmitió la determinación de la ONU de mejorar la asistencia humanitaria al pueblo de Ucrania", informó el organismo internacional en un comunicado.



El secretario aseguró al presidente ucraniano que el martes lanzarán un llamamiento para financiar las operaciones humanitarias de la ONU en Ucrania.



El viernes António Guterres anunció el nombramiento del sudanés Amin Awad como coordinador de crisis para Ucrania con el objetivo de reforzar su respuesta humanitaria ante la guerra.



Awad será el encargado de liderar la coordinación de todos los esfuerzos de Naciones Unidas en Ucrania, donde hoy el Ejército ruso aumentó su ofensiva en todas direcciones para hacerse cuanto antes con el completo control del país, mientras el Ejército ucraniano intenta resistir y conservar la capital, Kiev, donde permanece Zelenski, que sigue animando a la resistencia al invasor.



La gente hace cola en un supermercado de alimentos en la capital ucraniana de Kiev | Fuente: AFP

Flujos migratorios

Desde que Rusia comenzó el bombardeo el jueves, los ucranianos comenzaron a dejar Ucrania en busca de un lugar seguro en los países vecinos.



Según la Agencia de Naciones para los Refugiados (Acnur), la ONU se está preparando para posibles flujos de uno y hasta cinco millones de ucranianos que podrían escapar de su país próximamente, dependiendo del rumbo que tome la guerra.



De acuerdo con Acnur, miles de ucranianos ya han cruzado a la vecina Moldavia, mientras que también se está observando la huida hacia Polonia, Rumanía y Eslovaquia, y ha dicho además que las agencias humanitarias de la ONU tendrán que aportar ayuda no solo a los que salgan de Ucrania, sino también a las familias desplazadas dentro del país.



El viernes, el Consejo de Seguridad de la ONU no logró aprobar una resolución para condenar la invasión rusa de Ucrania y exigir la salida de las tropas, un texto que fue vetado por Moscú. Se espera que el tema sea discutido en la asamblea general, que aún no ha sido convocada.



La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) informó el viernes que está diseñando un plan de acción de tres meses y sobre la marcha se evaluará si es necesario acortarlo o extenderlo.

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": El doctor Jaime Miranda , director de cronicas centro de excelencia en enfermedades crónicas y profesor de la facultad de medicina de la universidad peruana Cayetano Heredia e investigador, explicó que el estudio se llamó "Cuña escalonada" y lo que se necesitaba era demostrar el beneficio de la reducción del sodio y el beneficio del incremento de potasio. Para ello se mezcló el cloruro de potasio con la sal y esto permitió controlar el aumento de la presión arterial y se pudo comprobar los resultados en las personas mayores de 18 años de Tumbes. Indicó que en un primer periodo se midió la presión arterial y luego se inició la segunda etapa. Los resultados arrojaron primero que en la presión arterial, todo el perfil baja en la población y baja en los que ya estaban enfermos y en los adultos mayores y segundo se registró 50% menos de casos de presión arterial.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.