Un ciudadano de origen tamil, Tangaraju Suppiah, fue ahorcado este miércoles en Singapur por ser cómplice en el tráfico de 1 kilogramo de marihuana, la primera ejecución en la isla en lo que va de año.



Tangaraju fue ejecutado mediante la horca, el método empleado por Singapur, alrededor de las 6.00 de la mañana hora local (22.00 GMT) en la prisión isleña de Changi, confirmó este miércoles a EFE Kokila Annamalai, portavoz de la oenegé Transformative Justice Collective, que aboga por la derogación de la pena capital en el próspero país del Sudeste Asiático.



El caso de Tangaraju ha acaparado la atención no solo por ser un delito de tentativa de tráfico de marihuana, cuyo uso medicinal se legaliza en cada vez más países, entre ellos Tailandia, sino también por las supuestas irregularidades del proceso, denunciadas por sus familiares y oenegés.



"Mi tío es un hombre muy bueno. No tenía educación ni dinero, pero siempre trabajó duro para cuidarnos. Ahorcarle es asesinar a un hombre inocente", dijo la sobrina de Tangaraju en un vídeo, en el que implora clemencia al Gobierno de Singapur, publicado anoche en las redes sociales.



Ejecutado hoy a los 46 años, Tangaraju fue condenado a muerte en 2017 por "ser cómplice en una conspiración para traficar" 1 kilo de marihuana de Malasia a Singapur en 2013, si bien él y sus abogados afirman que nunca vio o tocó las drogas y que fue involucrado por terceros por unos intercambios por teléfono cuyo contenido tampoco se presentó en el juicio.



Leyes draconianas

Consumidor de marihuana desde la adolescencia, "Appu", como le llamaban sus allegados, creció en el seno de una familia humilde y pasó su juventud entrando y saliendo de centros de menores y de la cárcel.



Fue a raíz de una detención por no presentarse a la policía para un control de drogas mientras estaba en libertad condicional cuando le implicaron en este caso.



Pese a las "débiles pruebas", según denuncian sus familiares, la sentencia a muerte en 2017 fue refrendada por otra corte a finales de 2022, tras la última apelación posible.



Singapur tiene una de las leyes antidrogas más draconianas del mundo, y contempla la pena de muerte para un mínimo de 500 gramos de tráfico de marihuana, defendiéndola como "componente esencial" de su sistema judicial y garantía para frenar el consumo, lo que cuestionan las oenegés.



La próspera isla batió récords en 2022, tras dos años sin ahorcamientos debido a la pandemia de la COVID-19, llevando a cabo 11 ejecuciones de narcotraficantes, entre ellas la de un preso con discapacidad intelectual, pese a las críticas de la ONU.

Cuestionan "escandalosa" ejecución

Organizaciones en favor de los derechos humanos calificaron de "escandalosa e inaceptable" la ejecución este miércoles en Singapur de un condenado por su tentativa de traficar 1 kilogramo de marihuana.



Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch (HRW), calificó la ejecución de "escandalosa e inaceptable" y mostró su preocupación por lo que cataloga como "una ola renovada para vaciar el corredor de la muerte" de Singapur.



"El uso continuo de Singapur de la pena de muerte por posesión de drogas es un ultraje a los derechos humanos que hace que gran parte del mundo retroceda y se pregunte si la imagen del Singapur moderno y civilizado es solo un espejismo", remarcó Robertson.



Por su parte, el director regional adjunto de Amnistía Internacional (AI), Ming Yu Hah, aseguró en un comunicado que "esta ejecución muestra una vez más el absoluto fracaso de la obstinada adopción de la pena de muerte por parte de Singapur".

